  • петок, 06 февруари 2026
Логирај Се

Вежбовни активности на вода на белгиската армија на подрачјето на Охрид и кај селото Радожда

  • Планираната обука на специјалната единица на Армијата на Кралството Белгија на подрачјето на Охрид и Струга, е во состав на вежбата „BEL-SOF Exercise 26” што ќе биде спроведена и на други подрачја во земјава.
Вежбовни активности на вода на белгиската армија на подрачјето на Охрид и кај селото Радожда

Охрид, 6 февруари 2026 (МИА) – Специјална единица на Армијата на Кралството Белгија од утре заклучно со 20 овој месец ќе спроведува активности за обука на вода на Охридското Езеро, во подрачјето на Охрид и кај струшкото село Радожда.

Како што соопштија од Секторот за внатрешни работи -  Охрид, во рамки на вежбовните активности предвидена е употреба и користење на артифиции, воени моторни возила, дронови, пловни и други средства.

Планираната обука на специјалната единица на Армијата на Кралството Белгија на подрачјето на Охрид и Струга, е во состав на вежбата „BEL-SOF Exercise 26” што ќе биде спроведена и на други подрачја во земјава.

Во врска со предвидените вежбовни активности од полицијата се апелира до граѓаните на Охрид и Струга да ги почитуваат насоките на полициските и армиските службеници кои ќе се грижат за безбедноста на целокупното подрачје. аб/са/

Фото: МИА архива

 

Тагови

Охрид армија Белгија обука

Можно е и ова да ти се допаѓа

Петрушевски: Двојни аршини на СДС и Филипче, велат дека треба да се казнат оние кои сакаат да возат без возачки, а од друга страна гласаат против имплементација на „Безбеден град”

Петрушевски: Двојни аршини на СДС и Филипче, велат дека треба да се казнат оние кои сакаат да возат без возачки, а од друга страна гласаат против имплементација на „Безбеден град”

МОН ги претстави новините во трите нови закони за високото образование и за научноистражувачка дејност, два се веќе на ЕНЕР

МОН ги претстави новините во трите нови закони за високото образование и за научноистражувачка дејност, два се веќе на ЕНЕР

Две третини од луѓето во ЕУ живеат во свој дом, во Македонија 87 %

Две третини од луѓето во ЕУ живеат во свој дом, во Македонија 87 %

Без положен испит возел опел, кавадарчанец лишен од слобода 

Без положен испит возел опел, кавадарчанец лишен од слобода 

Собраниската Комисија за здравство даде зелено светло за годишниот извештај Фондот за здравствено осигурување за 2024

Собраниската Комисија за здравство даде зелено светло за годишниот извештај Фондот за здравствено осигурување за 2024

Во тек е исплата на правата од социјална и детска заштита за јануари 2026

Во тек е исплата на правата од социјална и детска заштита за јануари 2026

Минчев: ЗНАМ останува отворенa за сите граѓани кои веруваат во чесна, директна и принципиелна политика

Минчев: ЗНАМ останува отворенa за сите граѓани кои веруваат во чесна, директна и принципиелна политика

Асоцијацијата за е-трговија: Македонските компании под регионалниот просек во користењето дигитални алатки

Асоцијацијата за е-трговија: Македонските компании под регионалниот просек во користењето дигитални алатки

Избор на уредникот

Трамп со поддршка за Орбан и за Такаичи пред изборите во Унгарија и во Јапонија

Трамп со поддршка за Орбан и за Такаичи пред изборите во Унгарија и во Јапонија

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција