  • четврток, 19 март 2026
Логирај Се

БМВ ја претстави новата електрична “тројка”

БМВ го претстави новиот i3, првиот целосно електричен модел од серијата 3. Новиот модел е изграден на платформата “Neue Klasse” и доаѓа по iX3 како дел од следната генерација електрични возила на брендот.

На врвот на понудата е i3 50 xDrive, модел со 463 коњски сили и погон на сите тркала со два електромотори, по еден на секоја оска.

Една од најсилните страни е автономијата. БМВ проценува до 700 километри со едно полнење според EPA стандарди. Доколку ова се потврди во реални услови, i3 би можел да биде еден од електричните седани со најголем досег.

Моделот користи 800-волтна архитектура која овозможува многу брзо полнење до 400 kW. Иако точните времиња за полнење сè уште не се објавени, се очекува значително намалување на времето поминато на полнач. 

Во внатрешноста, i3 добива нов дизајн на воланот со 4 краци и нов “Panoramic Vision” дисплеј прикажува информации директно во видното поле на возачот. Главниот екран од 17.9 инчи ги контролира повеќето функции, а достапен е и 3D “head-up” дисплеј.

 

Технологијата е на високо ниво. i3 доаѓа со најновиот “iDrive” систем и AI асистент. Работи на новиот “X” оперативен систем и користи четири моќни компјутери, со значително поголема процесорска моќ од претходно.

Официјални цени сеуште не се објавени, а се очекува првите возила да бидат испорачани во есен.

Фото: принт скрин од Youtube

 

Тагови

БМВ

Можно е и ова да ти се допаѓа

Објавен конкурс за фестивалот на нови композиции „Бисер на Јадранот

Објавен конкурс за фестивалот на нови композиции „Бисер на Јадранот" 2026 - може да учествуваат и пејачи и автори од Македонија

Астронаутите на МВС го завршија одложеното вселенско излегување

Астронаутите на МВС го завршија одложеното вселенско излегување

Мафини со јаболка и морков

Мафини со јаболка и морков

Шон Пен доби „железен Оскар“ во Украина

Шон Пен доби „железен Оскар“ во Украина

Актерот Итан Хоук го критикува однесувањето на младите во киносалите

Актерот Итан Хоук го критикува однесувањето на младите во киносалите

Кинески научници развија третман за лекување срцеви заболувања со магнетна течност

Кинески научници развија третман за лекување срцеви заболувања со магнетна течност

Финска девет години последователно најсреќна држава во светот

Финска девет години последователно најсреќна држава во светот

Истражување: Сè помалку студенти пијат алкохол, но ризичното однесување е во пораст

Истражување: Сè помалку студенти пијат алкохол, но ризичното однесување е во пораст

Избор на уредникот

Мицкоски на 50-годишнината од формирањето на Европската народна партија во Брисел

Мицкоски на 50-годишнината од формирањето на Европската народна партија во Брисел

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција