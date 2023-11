Филмски викенд за младата публика во Скопје

Скопје, 7 ноември 2023 (МИА) - Aгенцијата за филм, која е долгогодишна членка и партнер во иницијативите на Европската филмска академија фокусирани на развој на младата публика и содржини за неформално образование, и годинава учествува во организација на настанот „Филмски викенд на млада публика и Европски филмски клуб“ кој има за цел на младите и децата да им понуди не само разонода преку уметност и култура, туку и поврзување со врсници од други европски држави, да поттикне креативно размислување за филмот како алатка за активизам и промени како и да ја стимулира љубовта на младите кон европскиот филм.

Во периодот од 3. до 5. ноември се одржа Young Audience Film Weekend, или филмски викенд за млада публика, на кој учествуваа средношколци од Град Скопје. Како што соопштија од Агенцијата, на настанот беше презентиран целокупниот концепт на Европски филмски клубови и се најави официјалниот почеток на функционирање на филмските клубови.

-Осумдесет средношколци, љубители на европскиот филм имаа можност да проследат филм за млада публика EVERYTHING WILL CHANGE во режија на Marten Persiel, по што следуваше дискусија со модератор и онлајн сесија на Q&A со режисерот., а на самиот крај, беа објавени и номинациите за филмовите кои се во трката за Најдобар европски филм за млада публика кој ќе се прогласи во Берлин на 9. декември за време на Европските филмски награди: „Longing for the world“ – во режија на Јена Хасе (Швајцарија), „One I a million“ – во режија на Јоја Томе (Германија), „Scrapper“- во режија на Шарлот Реган (Велика Британија), потенцираат од Агенцијата.

Од сите земји - учесници ќе бидат одбрани 99 млади кои ќе бидат во улога на младо европско жири и ќе ја имаат честа во период од 10 до 30 ноември да ги проследат трите номинирани филмови и да го дадат својот глас за најдобриот филм. Двајца од овие членови на жирито од сите земји по случаен избор ќе бидат избрани да присуствуваат на церемонијата на доделување на Европските филмски награди (European Film Awards) која ќе се случува во Берлин на 9. декември и да му ја врачат наградата на филмот кој е избран за Најдобар европски филм за млада публика.

Настанот во Скопје беше организиран во соработка со Кинотека на Македонија. љм/са/

Фото: Агенција за филм