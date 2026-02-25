  • среда, 25 февруари 2026
Логирај Се

Шпагети со песто Genovese

Шпагети со песто Genovese

Шпагетите со песто Genovese се класично јадење од италијанската кујна кое се одликува со свеж вкус и едноставна подготовка. Комбинацијата од свеж босилек, ароматичен лук, квалитетни сирења и маслиново масло создава богат и миризлив сос кој совршено се вклопува со тестенините. Овој рецепт е идеален избор за брз, а сепак елегантен ручек или вечера.

 
Состојки:

  • 30–40 грама свеж босилек
  • 40 грама пинјоли
  • 40 грама рендан пармезан
  • 40 грама рендано сирење пекорино
  • 3 чешниња лук
  • 100 мл маслиново масло
  • сол
  • 400 грама шпагети (No.5)

 
Подготовка:
Шпагетите сварете ги во зовриена, посолена вода според упатството на пакувањето. Откако ќе се сварат, процедете ги, а околу 100 мл од водата во која се вареле зачувајте ја настрана.
Во електричен сечко ставете ги пинјолите, ренданите сирења, ситно исечканиот лук и околу 50 мл од маслиновото масло. Изблендирајте додека да добиете мазна смеса. Потоа додајте го преостанатото масло, босилекот и сол по вкус, па повторно кратко изблендирајте додека состојките убаво се соединат. Подготвеното песто префрлете го во порцеланска чинија. Во поширока тава ставете 2–3 лажици од пестото, додајте ги сварените шпагети и малку од зачуваната вода од варењето.
Добро промешајте и загрејте кратко на умерен оган додека сосот убаво се соедини со тестенините. Послужете ги шпагетите топли. По желба, дополнително наросете со рендан пармезан и декорирајте со свеж лист босилек.

Фото: Фрипик

Тагови

Шпагети со песто Genovese

Можно е и ова да ти се допаѓа

83-годишник глумел во спот на Тејлор Свифт без да знае која е таа

83-годишник глумел во спот на Тејлор Свифт без да знае која е таа

Расел Бренд се изјасни за невин по новите обвиненија за силување

Расел Бренд се изјасни за невин по новите обвиненија за силување

Истражување: Научници во Кина создадоа нова сорта домати со мирис на пуканки

Истражување: Научници во Кина создадоа нова сорта домати со мирис на пуканки

Во Сан Ремо почнува Фестивалот на италијанската песна

Во Сан Ремо почнува Фестивалот на италијанската песна

Работни места што ќе исчезнат- и оние што ќе процветаат во 2026 година

Работни места што ќе исчезнат- и оние што ќе процветаат во 2026 година

Анкета во Германија: Генерацијата Зет со највисоки нивоа на стрес

Анкета во Германија: Генерацијата Зет со највисоки нивоа на стрес

Салата од печена тиква и рукола

Салата од печена тиква и рукола

Моби го објави својот нов албум „Тивка иднина“ пред големата европска турнеја

Моби го објави својот нов албум „Тивка иднина“ пред големата европска турнеја

Избор на уредникот

Јаневски: МИА е и ќе биде медиумски стожер на националните и државните интереси

Јаневски: МИА е и ќе биде медиумски стожер на националните и државните интереси

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција