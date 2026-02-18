  • среда, 18 февруари 2026
Чиа пудинг со мед и овошје

Чиа пудингот е здрав, лесен и хранлив појадок или ужина, богат со растителни влакна и омега-3 масни киселини. Се подготвува многу едноставно, а најдобро е што може да се комбинира со разновидно овошје по ваш избор.

Состојки:

  • 2,5 чаши млеко
  • 1 чаша чиа семе
  • 2 лажици мед
  • овошје по избор (свежо, замрзнато или во форма на пире)

Подготовка:
Во сад со капак измешајте ги млекото, чиа семето и медот. Добро промешајте за да се соединат состојките. Затворете го садот и оставете го во фрижидер преку ноќ. Повремено промешајте за да спречите згрутчување на семето. Пудингот чувајте го во фрижидер.
Пред сервирање додајте свежо или замрзнато овошје или овошно пире по желба.

 

Фото: Фрипик

