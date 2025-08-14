ЦУК: Од вкупно 27 пожари на отворен простор, активни се шест

  • петок, 15 август 2025
Скопје, 14 август 2025 (МИА) – На територијата на државата до 18:00 часот има вкупно 27 пожари на отворен простор, од кои активни се шест пожари, еден е под контрола и изгаснати 20 пожари, информираат од Центарот за управување со кризи. 

Активен е пожарот на подрачјето на „Јасен“ каде гори мешана шума и пожарот на потегот меѓу селата Девич и Грешница, во Општина Македонски Брод, каде гори ниска вегетација. Горат пасишта помеѓу селата Рогачево и Јажинце, во Општина Јегуновце, нискостеблеста шума кај селата Челопек и Милетино, во Општина Брвеница, стрниште кај село Аранѓел и ниска вегетација, кај село Мало Церско, во Општина Кичево.

Под контрола е пожарот кај место викано „Октишка Краста“, во Општина Струга каде гореше ниска вегетација.

Директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамед Али, и заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Албрим Хоџа, денеска беа присутни на терен кај селото Октиси.

-Пожарот, иако имаше големи размери, е ставен под контрола, но на одредени места сè уште има чадења кои се внимателно следени од екипите на терен. Во гаснењето дејствува и авион „Ер трактор“ од ДЗС, кој интервенира од воздух, како и  шест пожарникари и едно противпожарно возило од ТППЕ – Струга, десет лица од ЈП „Македонски шуми“, две возила „Пинцгауер“ од ДЗС и локални жители. Благодарение на навремената интервенција, координацијата на сите служби и несебичната помош на локалното население, спречено е ширење на пожарот кон населени места, објави ЦУК.

Изгаснати се пожарите во Општина Демир Хисар: с. Мало Илино (дабова шума); Општина Струга 1: место викано „Бегова Шума“, с. Делогожда (ниска вегетација и мешана шума); Општина Делчево: с. Очипала (ѓубриште и ниска вегетација); Општина Куманово 1: ул. Ѓорче Петров (ѓубре), с. Романовце (ниска вегетација), кај месна индустрија „Никси“ (ниска вегетација), нас. Карпош (ниска вегетација); Општина Старо Нагоричане: с. Челопек (ниска вегетација и стрниште); Општина Сарај 2: с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација); Општина Арачиново: с. Арачиново (ниска вегетација) и с. Орланци (ѓубриште); Општина Сопиште: с. Св. Петка (ниска вегетација); Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ѓубриште); Општина Желино: с. Групчин (ниска вегетација); Општина Тетово: с. Селце (ниска вегетација) и кај ресторан „Сирич“ (ѓубриште); Општина Гостивар: с. Чегране (ниска вегетација); Општина Прилеп: с. Дабница (ниска вегетација); Општина Ресен: с. Дрмени (ниска вегетација) и Општина Чешиново – Облешево: с. Теранци (ниска вегетација). аа/

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загинало во турско и во НОВ, а тој молел за пензија

Судбината на Дончо Ацев Симоноски, таткото на херојот Мирче Ацев: Се што е машко во фамилијата загин...

