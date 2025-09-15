  • понеделник, 15 септември 2025
Филе со зеленчук и ориз

Состојки:
(за 4 лица)

  • 600-700 грама свинско филе (секое месо ќе биде соодветно)
  • 3 големи главици кромид
  • 2 црвени пиперки
  • 1 голем домат
  • 1 голема тиквичка
  • 1 лажица благ ајвар
  • 1/3 лажичка лут ајвар
  • 2 лажици сецкан магдонос
  • сол, мелен црн пипер
  • 1 чаша  вода
  • сончогледово масло
  • околу 200 грама варен ориз. 

 

Подготовка:

Загрејте малку масло во длабока тава на силен оган и пржете го целото филе (исечете го на половина ако не може да се собере целото парче). Добро испржете го од сите страни, потоа извадете го од тавчето и покријте го за да остане топло. Внимавајте да не го изгорите месото,  изгореното масло ќе стане горчливо и ќе го расипе вкусот. Во истата тава со преостанатото масло, пржете го кромидот исечен на парчиња и пиперката исечена на мали парчиња или ленти на средна температура. Мешајте често.Откако зеленчукот ќе омекне, додадете го излупениот и исецкан домат и пржете го 5 минути. Потоа додадете ги исецканите тиквички и пржете го уште 5 минути, мешајќи често. Додадете го благиот и лутиот  ајвар, сецканиот магдонос, солта и биберот. Вратете го месото во тавата, покријте и варете на тивок оган околу 10 минути. Потоа додадете вода, повторно покријте и продолжете да крчкате околу 45 минути. Извадете го месото кон крајот, исечете го на медалјони и вратете го во сосот. Покријте и оставете го да отстои 2 минути.

Сервирајте со варен ориз.

 

Фото: Фрипик

