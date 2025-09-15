Филе со зеленчук и ориз
Состојки:
(за 4 лица)
- 600-700 грама свинско филе (секое месо ќе биде соодветно)
- 3 големи главици кромид
- 2 црвени пиперки
- 1 голем домат
- 1 голема тиквичка
- 1 лажица благ ајвар
- 1/3 лажичка лут ајвар
- 2 лажици сецкан магдонос
- сол, мелен црн пипер
- 1 чаша вода
- сончогледово масло
- околу 200 грама варен ориз.
Подготовка:
Загрејте малку масло во длабока тава на силен оган и пржете го целото филе (исечете го на половина ако не може да се собере целото парче). Добро испржете го од сите страни, потоа извадете го од тавчето и покријте го за да остане топло. Внимавајте да не го изгорите месото, изгореното масло ќе стане горчливо и ќе го расипе вкусот. Во истата тава со преостанатото масло, пржете го кромидот исечен на парчиња и пиперката исечена на мали парчиња или ленти на средна температура. Мешајте често.Откако зеленчукот ќе омекне, додадете го излупениот и исецкан домат и пржете го 5 минути. Потоа додадете ги исецканите тиквички и пржете го уште 5 минути, мешајќи често. Додадете го благиот и лутиот ајвар, сецканиот магдонос, солта и биберот. Вратете го месото во тавата, покријте и варете на тивок оган околу 10 минути. Потоа додадете вода, повторно покријте и продолжете да крчкате околу 45 минути. Извадете го месото кон крајот, исечете го на медалјони и вратете го во сосот. Покријте и оставете го да отстои 2 минути.
Сервирајте со варен ориз.
Фото: Фрипик