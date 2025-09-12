  • петок, 12 септември 2025
Туфахија

Туфахиите се омилен рецепт , со типични состојки и вкус. Ако не сакате да го пропуштите нивното задоволство, а тие се енергетска бомба за вас, намалете ја количината на шеќер и јаткасти плодови.

 

Состојки:

  • 8 јаболка со средна големина (околу 1,5 кг)
  • 200 грама шеќер
  • 100 грама ореви
  • 1 лажичка цимет
  • 1/2 лажичка ѓумбир во прав
  • 1 белка
  • 1 лимон
  • 1 шлаг
  • 1 литар вода
  • 2 ванилин шеќер 

 

Подготовка:


 Измијте ги и излупете ги јаболката, издлабете ја средината и зачувајте ги лушпите. Ставете ги јаболката да се варат во врела вода во која претходно сте додале 50 г шеќер, 1 ванилин шеќер и сок од лимон. Извадете ги сварените јаболка, а во истата вода ставете го преостанатиот шеќер и лушпите од јаболка. Кога сирупот ќе зоврие, процедете го, оставете го да се олади и додадете цимет и ѓумбир. Сварените јаболка, кои сте ги наполниле со мешавина од изматена белка, мелени ореви и ванилин шеќер, ставете ги во плех за печење и печете 15 минути на 180°C. 

Извадете ги печените јаболка и прелијте ги со сирупот.

Сервирање:
Пред сервирање ставете една лажица шлаг на туфахијата.

Совет:
Наместо јаболка, можете да користите круши.

 

Фото: Фрипик

