  • сабота, 27 септември 2025
Логирај Се

Трамп со сериозно предупредување: ММР вакцината не ја примајте во една доза и не давајте „таленол“ на децата

  • Бремени жени, не користете „таленол“ освен ако не е апсолутно потребно, не давајте „таленол“ на вашето мало дете туку-така без никаква причина, поделете ја ММП вакцината (против морбили, заразни заушки и рубеола, н.з.) на три посебни вакцини, на три одделни дози (не сите заедно во една вакцина), земете ја вакцината против овчи сипаници одделно, против хепатитис Б после 12 годишна возраст и најважно, примете ги вакцините во пет посебни посети на медицнскиот тим.
Трамп со сериозно предупредување: ММР вакцината не ја примајте во една доза и не давајте „таленол“ на децата

Вашингтон, 26 септември 2025, (МИА) -Бремени жени, не користете „таленол“ освен ако не е апсолутно потребно, не давајте „таленол“ на вашето мало дете туку-така без никаква причина, поделете ја ММР вакцината (против морбили, заразни заушки и рубеола, н.з.) на три посебни вакцини, на три одделни дози (не сите заедно во една вакцина), земете ја вакцината против овчи сипаници одделно, против хепатитис Б после 12 годишна возраст и најважно, примете ги вакцините во пет посебни посети на медицинскиот тим. Претседател Доналд Трамп

Ова пред неколку часа го напиша американскиот претседател Доналд Трамп на Truth social. Предупредувањето е сериозно, и веројатно Трамо не би истрчал да го напише ако не е наполно убеден во тоа што го објави. 

MMР вакцината е комбинација од три вакцини во една доза. Таа помага да се заштитите од мали сипаници, заушки и рубеола, три потенцијално сериозни вирусни заболувања. Здравствените работници препорачуваат две дози. Децата обично примаат една доза помеѓу 12 и 15 месеци, а друга помеѓу 4 и 6 години.

Трамп не вели да не се прима вакцината, туку само препорачува таа да се прими во три одделни дози, а не во еден микс од сите три вакцини. Зошто? Веројатно ќе следи објаснување од секретарот Кенеди бидејќи Трамп бргу ќе биде нападнат од левичарските медиуми кои тој ги нарекува „fake news“', па на нивните новинари дури не им дава збор на неговите прес конфереции, а сигурно ќе следи напад и од другите организации низ светот и пред се Европа на оваа тема. 

Кај нас овие три вакцини се даваат во една доза.  

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Ким нареди „изострување на нуклеарниот штит и меч“

Ким нареди „изострување на нуклеарниот штит и меч“

Околу 2,3 милиони луѓе останаа без електрична енергија во југоисточно Мексико

Околу 2,3 милиони луѓе останаа без електрична енергија во југоисточно Мексико

Ли: Кина е способна да го поддржи глобалниот развој

Ли: Кина е способна да го поддржи глобалниот развој

Трамп бара „Мајкрософт“ да и даде отказ на директорката Монако

Трамп бара „Мајкрософт“ да и даде отказ на директорката Монако

Жељзаков: Реформата на ОН не е избор туку неопходност

Жељзаков: Реформата на ОН не е избор туку неопходност

Стејт департманот ја укина визата за претседателот на Колумбија, Петро

Стејт департманот ја укина визата за претседателот на Колумбија, Петро

ЕУ планира укинување на правилото за согласност за интернет „колачињата“

ЕУ планира укинување на правилото за согласност за интернет „колачињата“

„Лекари без граници“ ги прекинаа основните медицински активности во Газа поради интензивираните израелски напади

„Лекари без граници“ ги прекинаа основните медицински активности во Газа поради интензивираните израелски напади

Избор на уредникот

Трамп со сериозно предупредување: ММП вакцината не ја примајте во една доза и не давајте „таленол“ на децата

Трамп со сериозно предупредување: ММП вакцината не ја примајте во една доза и не давајте „таленол“ н...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција