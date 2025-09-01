  • понеделник, 01 септември 2025
Тестенини со спанаќ

Брзо, едноставно, вкусно и евтино јадење за време на сезоната на спанаќ.

 

Состојки:

(за 3 лица)

  • 1 кромид
  • 2 чешниња лук
  • 1 лажица путер
  • 200 грама тестенини
  • 550 грама спанаќ
  • 150 грама сирење
  • сол
  • бибер
  • 2 лажици маслиново масло

 

 

Подготовка:

Сварете ги тестенините, измијте го спанаќот и исечете го на ленти. Исецкајте го кромидот и пржете го на путер (или масло). Додадете го сецканиот лук. Кога лукот ќе ја пушти својата арома, додадете го сецканиот спанаќ. Кога ќе омекне, додадете ги сварените и исцедени тестенини. На крај, додадете рендано сирење по ваш избор. Сол, бибер, додадете маслиново масло. Измешајте сè заедно и јадењето е готово. Покријте, оставете неколку минути за сирењето да се стопи и сервирајте.

 

Фото: Фрипик

