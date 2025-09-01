Тестенини со спанаќ

Брзо, едноставно, вкусно и евтино јадење за време на сезоната на спанаќ.

Состојки:

(за 3 лица)

1 кромид

2 чешниња лук

1 лажица путер

200 грама тестенини

550 грама спанаќ

150 грама сирење

сол

бибер

2 лажици маслиново масло

Подготовка:



Сварете ги тестенините, измијте го спанаќот и исечете го на ленти. Исецкајте го кромидот и пржете го на путер (или масло). Додадете го сецканиот лук. Кога лукот ќе ја пушти својата арома, додадете го сецканиот спанаќ. Кога ќе омекне, додадете ги сварените и исцедени тестенини. На крај, додадете рендано сирење по ваш избор. Сол, бибер, додадете маслиново масло. Измешајте сè заедно и јадењето е готово. Покријте, оставете неколку минути за сирењето да се стопи и сервирајте.

Фото: Фрипик