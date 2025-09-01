Тестенини со спанаќ
Брзо, едноставно, вкусно и евтино јадење за време на сезоната на спанаќ.
Состојки:
(за 3 лица)
- 1 кромид
- 2 чешниња лук
- 1 лажица путер
- 200 грама тестенини
- 550 грама спанаќ
- 150 грама сирење
- сол
- бибер
- 2 лажици маслиново масло
Подготовка:
Сварете ги тестенините, измијте го спанаќот и исечете го на ленти. Исецкајте го кромидот и пржете го на путер (или масло). Додадете го сецканиот лук. Кога лукот ќе ја пушти својата арома, додадете го сецканиот спанаќ. Кога ќе омекне, додадете ги сварените и исцедени тестенини. На крај, додадете рендано сирење по ваш избор. Сол, бибер, додадете маслиново масло. Измешајте сè заедно и јадењето е готово. Покријте, оставете неколку минути за сирењето да се стопи и сервирајте.
Фото: Фрипик