Салата од печена тиква и рукола

Оваа богата и ароматична салата претставува совршена комбинација од сладоста на печената тиква, свежината на руколата и кремастиот вкус на сирењето. Идеална е како лесен оброк или како освежувачка прилогa покрај главно јадење.

Состојки:

  • 1,5 кг тиква (исечена на коцки)
  • 4 лажици маслиново масло
  • Сол и мелен црн пипер
  • 120 грама сирење
  • 150 грама рукола
  • 1 лажица јаболков оцет
  • 1 лажица соја сос
  • 60 грама потпечени ореви


Подготовка:

Загрејте ја рерната на 240°C. Коцките тиква измешајте ги со 2 лажици маслиново масло, сол и мелен црн пипер.
Распоредете ги рамномерно во еден слој на плех и печете 15–20 минути, додека не добијат златна боја и крцкави рабови. Оставете да се изладат.

Во голема чинија за салата ставете ја изладената печена тиква, додадете ја руколата и сирењето на парчиња. 

Во мала сад измешајте:

1 лажица соја сос
2 лажици маслиново масло 
1 лажица јаболков оцет
сол и мелен црн пипер по вкус
Прелијте ја салатата со овој прелив и нежно измешајте. Посипете со потпечените ореви и послужете.

 

 

Фото: Фрипик

 

