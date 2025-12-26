Руска салата

Руската салата е едно од најомилените јадења на нашите трпези, особено за празници и свечени пригоди. Богата со вкусови, лесна за подготовка и секогаш вкусна, оваа салата е вистински избор за секоја пригода.

Состојки:

300 мл мајонез

2–3 компири (средна големина)

2–3 моркови (средна големина)

200 грама грашок

2 јајца

5 кисели краставички (средна големина)

250 грама мисиркина шунка

лажичка сенф



Подготовка:

Компирите и морковите се лупат, се мијат и заедно со грашокот се ставаат да се варат во соодветен сад. Откако ќе се сварат, се цедат и се сечат на мали коцки. Јајцата се варат, се ладат и исто така се сечат на коцки. Киселите краставички и мисиркината шунка се сечат на ситни коцки.

Сите подготвени состојки се ставаат во длабок сад, се додава мајонезот и сенфот, се промешуваат додека смесата не стане изедначена. Салатата се остава во фрижидер добро да се излади, а потоа се сервира.