Руска салата

Руската салата е едно од најомилените јадења на нашите трпези, особено за празници и свечени пригоди. Богата со вкусови, лесна за подготовка и секогаш вкусна, оваа салата е вистински избор за секоја пригода.

Состојки:

  • 300 мл мајонез
  • 2–3 компири (средна големина)
  • 2–3 моркови (средна големина)
  • 200 грама грашок
  • 2 јајца
  • 5 кисели краставички (средна големина)
  • 250 грама мисиркина шунка
  • лажичка сенф


Подготовка:
Компирите и морковите се лупат, се мијат и заедно со грашокот се ставаат да се варат во соодветен сад. Откако ќе се сварат, се цедат и се сечат на мали коцки. Јајцата се варат, се ладат и исто така се сечат на коцки. Киселите краставички и мисиркината шунка се сечат на ситни коцки.
Сите подготвени состојки се ставаат во длабок сад, се додава мајонезот и сенфот, се промешуваат додека смесата не стане изедначена. Салатата се остава во фрижидер добро да се излади, а потоа се сервира.

