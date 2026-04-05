  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

Ристовски го отвори „Олимпик Опен 2026“ – над 1.000 каратисти од 10 земји настапуваат во Скопје

  • Министерот за спорт Борко Ристовски денес го означи стартот на четвртото издание на Меѓународниот карате турнир „Олимпик Опен 2026“ што се одржува во СЦ „Јане Сандански“ во Скопје.
Скопје, 5 април 2026 (МИА) – Министерот за спорт Борко Ристовски денес го означи стартот на четвртото издание на Меѓународниот карате турнир „Олимпик Опен 2026“ што се одржува во СЦ „Јане Сандански“ во Скопје.

Организатор на турнирот е КК Олимпик со поддршка од Министерството за спорт.

Министерот Ристовски упати честитки до организаторите и ја истакна важноста на спортските настани што создаваат позитивна средина за младите спортисти.

- Честитки за организаторите за овој убав и голем спортски настан. Секогаш ми е драго кога сум присутен помеѓу млади спортисти. Уште поважно е што покрај спортот и спортскиот натпревар, на вакви настани се промовираат вистински вредности. Министерството за спорт секогаш ќе ги поддржува ваквите настани и сите оние кои ги промовираат овие вредности, рече Ристовски, посакувајќи им успех на сите натпреварувачи.

На „Олимпик Опен 2026“ ќе настапат 1.075 натпреварувачи од 71 клуб, претставници на 10 земји, што го прави турнирот еден од најмасовните карате настани во земјата и во регионот. зс/

Фото: КК Олимпик

Можно е и ова да ти се допаѓа

Тиквеш последен обезбеди место во најдобрата шесторка на македонското кошаркарско првенство

Тиквеш последен обезбеди место во најдобрата шесторка на македонското кошаркарско првенство

Лидс го победи Вест Хем на пенали и се пласира во полуфиналето на ФА купот

Лидс го победи Вест Хем на пенали и се пласира во полуфиналето на ФА купот

Мангаровски и Милевска најдобри на МТКФ државниот шампионат

Мангаровски и Милевска најдобри на МТКФ државниот шампионат

Диарио АС: Арбелоа ќе го напушти Реал на крајот од сезоната

Диарио АС: Арбелоа ќе го напушти Реал на крајот од сезоната

Луческу се наоѓа во индуцирана кома

Луческу се наоѓа во индуцирана кома

Георгиевски освои злато на Скопје опен Г1

Георгиевски освои злато на Скопје опен Г1

ПМФЛ: Работнички ја совлада Струга на гостински терен

ПМФЛ: Работнички ја совлада Струга на гостински терен

ПСВ Ајндховен ја освои третата последователна титула во холандското првенство

ПСВ Ајндховен ја освои третата последователна титула во холандското првенство

Избор на уредникот

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се само...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција