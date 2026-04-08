Риба со зеленчук
Гурманско задоволство за љубителите на рибни деликатеси. Многу вкусно..
Состојки:
- 1 кг риба (по желба)
- 1 главица брокула
- 2 чешниња лук
- 1/2 кг компири
- 1/2 кг моркови
- 1 супена лажица сок од лимон
- 1 супена лажица јаболков оцет
- 2 дл маслиново масло
- сол и црн бибер
- сецкан магдонос
Подготовка:
Ставете хартија за печење на дното од тавата и ставете ја рибата, посолете и печете на 200 степени. Измијте го зеленчукот (брокула, моркови, компири) и печете ги посебно, само да биде полусварено. Кога рибата ќе биде полусварена, наредете го зеленчукот околу неа и додадете масло. Измешајте го со масло лукот и магдоносот и додадете го лимунот и оцетот, премачкајте ја и рибата и зеленчукот со него. Вратете го во рерна да се зарумени.
Фото: Фрипик