Риба со зеленчук

Гурманско задоволство за љубителите на рибни деликатеси. Многу вкусно..

Состојки:

1 кг риба (по желба)

1 главица брокула

2 чешниња лук

1/2 кг компири

1/2 кг моркови

1 супена лажица сок од лимон

1 супена лажица јаболков оцет

2 дл маслиново масло

сол и црн бибер

сецкан магдонос





Подготовка:



Ставете хартија за печење на дното од тавата и ставете ја рибата, посолете и печете на 200 степени. Измијте го зеленчукот (брокула, моркови, компири) и печете ги посебно, само да биде полусварено. Кога рибата ќе биде полусварена, наредете го зеленчукот околу неа и додадете масло. Измешајте го со масло лукот и магдоносот и додадете го лимунот и оцетот, премачкајте ја и рибата и зеленчукот со него. Вратете го во рерна да се зарумени.

Фото: Фрипик