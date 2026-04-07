  • вторник, 07 април 2026
Логирај Се

Дресираното куче Пончо од Мадрид го воодушеви светот, изведувајќи кардиопулмонална реанимација на полицаец за време на вежба

  Додека полицаецот лежел на земја, Пончо се стрчал кон него и веднаш започнал со постојани, ритмични компресии на градниот кош со шепите, внимателно следејќи ја својата обука и инструкции
Мадрид, 7 април 2026 (МИА) - Во Мадрид, дресирано полициско куче по име Пончо привлече големо внимание откако видеоснимка од неговата обука беше објавена онлајн, прикажувајќи го како изведува кардиопулмонална реанимација на полициски службеник за време на вежба. Додека полицаецот лежел на земја, Пончо се стрчал кон него и веднаш започнал со постојани, ритмични компресии на градниот кош со шепите, внимателно следејќи ја својата обука и инструкции. Прецизноста, брзината и усогласеноста на неговото реагирање оставија силен впечаток кај гледачите ширум светот.

Снимката, која ја објави општинска полиција во Мадрид, пренесе една важна порака која многумина не ја сфаќаат, а тоа е дека кучињата за помош можат да бидат обучени да даваат поддршка во спасување животи.

Обуката, дисциплината, повторувањето и внимателната подготовка создаваат неверојатни вештини кај животните, а во критични моменти, кога секоја секунда е важна, нивниот придонес може да биде од суштинско значење.

Гестот на Пончо потсетува дека овие животни се многу повеќе од обични придружници. Тие се партнери, заштитници, а понекогаш и вистински спасители кои ги посветуваат своите животи за помагање на луѓето. Дресирањето, лојалноста и природниот инстинкт кај кучињата можат дури и една наизглед едноставна вежба да ја претворат во моќен потсетник за значењето на тимската работа, за правилната координација и за довербата меѓу човекот и животното во ситуации од животно значење. мв/ссм/

Фото: Инстаграм

 

Тагови

Пончо Мадрид обука спасување

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција