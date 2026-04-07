Пролетна супа од коприва

Копривата е природно, непрскано растение кое е богато со железо и многу други минерали и витамини треба да биде вклучено во нашата исхрана што е можно повеќе. Оваа здрава и едноставна супа е еден начин на кој можете да ја консумирате...

Состојки:

500 грама млади врвови од коприва

2 чешниња лук

1 пиперка

малку масло

2 лажици брашно

1 коцка супа ( зеленчукова)

2 литри вода

2 јајца

мелен бибер и сув зеленчук

за сервирање павлака

Подготовка:



Ситно исецканото лукче пропржете го во масло и додадете ја ситно исецканата пиперка и брашното. Додадете ја исецканата коприва и пропржете ја да омекне, прелијте со вода и додадете коцка супа и зачини и гответе полупокриено околу 20 минути. Изматете ги јајцата со вилушка и измешајте, послужете со павлака.

