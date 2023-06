Пригожин и„вагнеровци“ го напуштија Ростов на Дон и регионот на Воронеж

Москва, 25 јуни 2023 (МИА) - Шефот на Вагнер, Евгениј Пригожин ги предводеше своите платеници во изведувањето надвор од јужниот руски град Ростов-на-Дон, откако синоќа постигна договор за ставање крај на краткотрајниот вооружен бунт.

Ситуацијата околу штабот на Јужниот воен округ на руската армија во Ростов на Дон утринава е мирна и сообраќајот е обновен, јавија руските медиуми.

Another vidoe of Prigozhin leaving Rostov pic.twitter.com/rq5TbZ7uEo

На фотографиите на повеќе светски агенции и медиуми се гледа како Пригожин со насмевка и подавање рака им отпоздравува на своите поддржувачи во Ростов на Дон, додека со џип го напушта градот, а неговите војници влегуваат во камиони за да се вратат во своите теренски бази, пренесува Ал Џезира.

Гувернерот на регионот Воронеж, исто така, соопшти дека борците на групата „Вагнер“ ја напуштиле областа и заминале во своите стационарни кампови, пренесоа француските медиуми.

Според договорот постигнат со посредство на белорускиот претседател Александар Лукашенко, Пригожин се согласил да го прекине бунтот и да замине во егзил.

Кремљ, од друга страна, преку гласноговорникот Дмитриј Песков, соопшти дека е повлечена кривичната пријава против првиот човек на платеничката војска „Вагнер“, а неговите војници, кои не тргнаа во конвојот кон Москва, нема да бидат кривично гонети.

На артопатиштата низ Русија, особено околу прилазите на Москва, укинати се сите претходно воведени ограничувања.сд/

фото:Твитер

Civilians chanting "Shame!" and "Traitors!" at the police units which arrived back in Rostov after Wagner units withdrew. pic.twitter.com/bRmksxqw8W