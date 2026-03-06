  • петок, 06 март 2026
Похoван ананас

Похoваниот ананас е едноставен и вкусен десерт инспириран од егзотичната кујна. Крцкавата обвивка и сочниот ананас создаваат совршена комбинација, а со малку чоколаден прелив и мед добивате вистинско мало уживање.

Состојки:

  • 7 листови ананас 
  • 2 јајца
  • 4 лажици брашно
  • кафеав шеќер 
  • масло за јадење
  • малку кисела вода


Подготовка:
Во длабок сад изматете ги јајцата, киселата вода, брашното и кафеавиот шеќер додека не добиете густа и мазна смеса. Круговите ананас потопете ги во подготвената смеса така што целосно ќе се обложат. Во тава загрејте масло и пржете ги круговите ананас додека не добијат убава златно-кафеава боја.

Извадете ги и оставете ги кратко на кујнска хартија за да се исцеди вишокот масло. На крај наросете ги со шеќер во прав или прелијте ги со чоколаден топинг и малку мед и послужете додека се топли.

Фото: Фрипик

