  • четврток, 05 март 2026
Логирај Се

Пилешка крем супа

Пилешка крем супа

 

 

 

  Вкусна, лесна, кремаста пилешка супа. 

           

       

           Состојки:

  • 5 пилешки карабатаци  (без коска)
  • 2 лажици несолен путер
  • 3 чешниња лук
  • 3 главици кромид
  • 3 моркови
  • 2 корени од целер
  • 300 грама печурки
  • 3 лажици брашно
  • 4 шољи пилешки бујон
  • 2 дл павлака за готвење 
  • 2-3 ловорови листа
  • Сол, сув зеленчук, бибер, магдонос
  •  2 лажици маслиново масло

            

         

         

           Подготовка:

Пилешките карабатаци исечете ги на помали парчиња со иста големина. Ситно исецкајте го кромидот и лукот. Исечете го морковот и коренот од целер на мали кругови или коцки, и печурките на тенки парчиња. Во тава на тивок оган, загрејте го маслиновото масло, потоа додадете го сецканото пилешко, пржете го додека не порумени. Зачинете по вкус и оставете го настрана. Во соодветно тенџере, ставете го путерот на тивок оган да се растопи, додадете го кромидот и лукот, морковот, коренот од целер и печурките. Пржете додека зеленчукот не омекне. Потоа додадете го брашното, пржете околу 1 минута, додека малку не поруменат. Мешајќи постојано, додадете го пилешкиот бујон, пилешкото  и ловоровиот лист. Гответе 15 минути, мешајќи повремено. Потоа додадете ја павлаката за готвење и гответе уште 2-3 минути. Зачинете со сол, црн бибер и сув зеленчук. Ако супата е премногу густа, додадете повеќе павлака за готвење.

На крај, додадете свежо сецкан магдонос.

Фото: Фрипик

 

Тагови

Пилешка крем супа

Можно е и ова да ти се допаѓа

Лото: Падна „седмица“, добитникот од Кавадарци ќе добие близу 1,3 милиони евра

Лото: Падна „седмица“, добитникот од Кавадарци ќе добие близу 1,3 милиони евра

Џеј-Ло во „носталгично“ модно издание од 90-тите во најавениот нов спот

Џеј-Ло во „носталгично“ модно издание од 90-тите во најавениот нов спот

Вековна традиција: Самците во Данска ги посипуваат со цимет на 25-от роденден, а со бибер на 30-от

Вековна традиција: Самците во Данска ги посипуваат со цимет на 25-от роденден, а со бибер на 30-от

Кристина Еплгејт во новите мемоари проговори за борбата со анорексијата

Кристина Еплгејт во новите мемоари проговори за борбата со анорексијата

Дваесет камили дисквалификувани од натпревар за убавина поради ботокс

Дваесет камили дисквалификувани од натпревар за убавина поради ботокс

Адам Сендлер ќе го замени Кристијан Бејл во „Тајм аут“

Адам Сендлер ќе го замени Кристијан Бејл во „Тајм аут“

Робот изгради куќа со три спални соби за 24 часа: Цената е нереално ниска

Робот изгради куќа со три спални соби за 24 часа: Цената е нереално ниска

Де Ниро ќе изведе рецитал од симфонијата „Линколн“ на Филип Глас во „Карнеги хол“

Де Ниро ќе изведе рецитал од симфонијата „Линколн“ на Филип Глас во „Карнеги хол“

Избор на уредникот

Онкологот Ристески: Никотинските лепенки не лечат рак, не слушајте глупости по интернет, напротив - го штитат ракот

Онкологот Ристески: Никотинските лепенки не лечат рак, не слушајте глупости по интернет, напротив -...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција