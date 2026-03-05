Пилешка крем супа

Вкусна, лесна, кремаста пилешка супа.

Состојки:

5 пилешки карабатаци (без коска)

2 лажици несолен путер

3 чешниња лук

3 главици кромид

3 моркови

2 корени од целер

300 грама печурки

3 лажици брашно

4 шољи пилешки бујон

2 дл павлака за готвење

2-3 ловорови листа

Сол, сув зеленчук, бибер, магдонос

2 лажици маслиново масло

Подготовка:



Пилешките карабатаци исечете ги на помали парчиња со иста големина. Ситно исецкајте го кромидот и лукот. Исечете го морковот и коренот од целер на мали кругови или коцки, и печурките на тенки парчиња. Во тава на тивок оган, загрејте го маслиновото масло, потоа додадете го сецканото пилешко, пржете го додека не порумени. Зачинете по вкус и оставете го настрана. Во соодветно тенџере, ставете го путерот на тивок оган да се растопи, додадете го кромидот и лукот, морковот, коренот од целер и печурките. Пржете додека зеленчукот не омекне. Потоа додадете го брашното, пржете околу 1 минута, додека малку не поруменат. Мешајќи постојано, додадете го пилешкиот бујон, пилешкото и ловоровиот лист. Гответе 15 минути, мешајќи повремено. Потоа додадете ја павлаката за готвење и гответе уште 2-3 минути. Зачинете со сол, црн бибер и сув зеленчук. Ако супата е премногу густа, додадете повеќе павлака за готвење.

На крај, додадете свежо сецкан магдонос.

Фото: Фрипик