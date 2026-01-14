Пица – домашно тесто со долго ферментирање

Овој рецепт за пица се базира на бавно ферментирање, што резултира со лесно, еластично и вкусно тесто со одлична структура. Совршен е за домашна пица со професионален квалитет, подготвена во обична рерна.

Состојки за тесто:

922 грама остро пченично брашно

600 мл ладна вода

23 грама сол

18 грама кристален шеќер

3 грама сув квасец

28 грама маслиново масло



Подготовка:

Во брашното додајте сол и шеќер и измешајте ги сувите состојки со вилушка, па потоа додајте го сувиот квасец. Постепено додавајте ја водата и мешајте додека да се поврзе смесата. Потоа додајте го маслиновото масло и месете 10–15 минути, сè додека не добиете мазно и хомогено тесто. Покријте го тестото и оставете го да одмори 30 минути.

Прво ферментирање: Повторно измесете го тестото 2–3 минути, ставете го во лесно намастен сад и потоа сместете го садот во пластична кеса. Оставете го тестото да ферментира на собна температура околу 14 часа.

Второ ферментирање: Поделете го тестото на 6 парчиња од околу 250 грама и обликувајте топчиња. Ставете го секое топче во посебен намастен сад/ во пластична кеса или сите заедно на плех. Покријте со пластична или алуминиумска фолија и оставете да одмараат и бавно да ферментрираат во фрижидер за одржување на храна околу 10 часа.

Започнете со растегнување на тестото со раце, од средината кон рабовите. Поставете го на хартија за печење и развлечете до саканата големина. Додајте доматен сос, кашкавал и додатоци по желба. Печете ја пицата во претходно загреана рерна на 250 °C околу 10 минути, или додека не добие златно-кафеава боја. Послужете ја пицата веднаш по печењето, додека е топла и крцкава.

