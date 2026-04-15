Печено пилешко со ориз

Овој вкусен оброк е совршен избор за семеен ручек. Комбинацијата од сочно пилешко месо, ароматичен ориз и зеленчук создава хранливо и заситувачко јадење кое лесно се подготвува.

Состојки:

1 кг пилешко (исечено на парчиња)

100 мл масло

1 главица кромид

1 морков

1 лажица сув зачин

300 грама ориз

копар (по вкус)

сол и бибер (по вкус)

околу 900 мл вода



Подготовка:

Пилешкото месо исечете го на парчиња и сварете го, потоа зачинете го со сув зачин и сол. Кромидот ситно исечкајте го, а морковот исечкајте го на ситни коцки. Измешајте ги со копарот и сувиот зачин. Додадете го претходно измиениот ориз и добро соединете ја смесата. Смесата од ориз и зеленчук додадете ја во намастена длабока тава и прелијте со водата што се вареше пилешкото. Одозгора распоредете ги парчињата пилешко, па ставете ја тавата во загреана рерна и печете додека течноста не испари од оризот и целосно не омекне, а пилешкото благо да зарумени.



Послужете го јадењето топло, во тањир, со додаток на обарена брокула.

