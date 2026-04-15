  среда, 15 април 2026
Логирај Се

Печено пилешко со ориз

Овој вкусен оброк е совршен избор за семеен ручек. Комбинацијата од сочно пилешко месо, ароматичен ориз и зеленчук создава хранливо и заситувачко јадење кое лесно се подготвува.

Состојки:

  • 1 кг пилешко (исечено на парчиња)
  • 100 мл масло
  • 1 главица кромид
  • 1 морков
  • 1 лажица сув зачин 
  • 300 грама ориз
  • копар (по вкус)
  • сол и бибер (по вкус)
  • околу 900 мл вода


Подготовка:
Пилешкото месо исечете го на парчиња и сварете го, потоа зачинете го со сув зачин и сол. Кромидот ситно исечкајте го, а морковот исечкајте го на ситни коцки. Измешајте ги со копарот и сувиот зачин. Додадете го претходно измиениот ориз и добро соединете ја смесата. Смесата од ориз и зеленчук додадете ја во намастена длабока тава  и прелијте со водата што се вареше пилешкото. Одозгора распоредете ги парчињата пилешко, па ставете ја тавата во загреана рерна и печете додека течноста не испари од оризот и целосно не омекне, а пилешкото благо да зарумени. 

Послужете го јадењето топло, во тањир, со додаток на обарена брокула.

Фото: Фрипик

Тагови

Можно е и ова да ти се допаѓа

Амазон го купува  Глобалстар за 9,8 милијарди евра за да го засили сателитскиот бизнис

Амазон го купува  Глобалстар за 9,8 милијарди евра за да го засили сателитскиот бизнис

Во Штип трето издание на „Shtip Fashion Days“

Во Штип трето издание на „Shtip Fashion Days“

Научниците предупредуваат - Астероид што ѝ се заканува на Земјата има сила од 22 атомски бомби

Научниците предупредуваат - Астероид што ѝ се заканува на Земјата има сила од 22 атомски бомби

Нова надеж за загрозениот див свет: Редок јагуар повторно забележан во планините на Хондурас

Нова надеж за загрозениот див свет: Редок јагуар повторно забележан во планините на Хондурас

Британскиот принц Хари и Меган Маркл пристигнаа во посета на Австралија

Британскиот принц Хари и Меган Маркл пристигнаа во посета на Австралија

Во Брисел порасна побарувачката за теретани наменети само за жени

Во Брисел порасна побарувачката за теретани наменети само за жени

„Нисан“ воведува ВИ за самоуправувачко возење во 90 отсто од моделите

„Нисан“ воведува ВИ за самоуправувачко возење во 90 отсто од моделите

Редена салата

Редена салата

Избор на уредникот

Мицкоски: СДСМ живее во свет на лаги и конструкции, реалноста ги демантира

Мицкоски: СДСМ живее во свет на лаги и конструкции, реалноста ги демантира

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција