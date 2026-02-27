Палачинки со брашно од хељда

Вкусот на овие палачинки не се разликува многу од класичните, освен што се малку погусти и многу поздрави, богати се со протеини и се одличен оброк за почеток на денот

Состојки:



200 грама брашно од хељда

200 грама пченично брашно

7 дл ладно млеко

3 јајца

1 лажица шеќер

1 лажичка сол

1 лажичка сода бикарбона

2 лажици масло

масло за пржење

Подготовка:

Измешајте ги двата вида брашно. Во друг сад изматете ги јајцата, додадете го млекото, додадете сол и шеќер, потоа додадете го брашното малку по малку, мешајќи постојано, добро измешајте и оставете да отстои најмалку половина час.

Непосредно пред да ги испржите палачинките, додадете сода бикарбона и масло, добро измешајте и печете како и обично за палачинки. Подмачкајте ја тавата само за првата палачинка, можете да ги пржите без додавање маснотии, но ако ви се залепат, подмачкајте ја тавата. Кога првата страна ќе порумени, свртете ја палачинката и пржете ја другата страна покриена. Ставете ја готовата палачинка на чинија и послужете со мед, џем, крем…

