Палачинки од бадемово брашно и банани

За прекрасен и здрав почеток на денот...

 

 

          Состојки:

  •   1 јајце
  •   1 зрела банана
  •   1 лажица мед
  •   1/2 лажиче прашак за пециво
  •   200 мл бадемово брашно
  •   200 мл млеко
  •   100 грама мелени бадеми

 

Подготовка:

Изгмечете ја бананата со лажица мед и едно јајце, во сад. Додадете млеко и просеано брашно со прашок за пециво. Добро изматете. Потоа додадете мелени бадеми. Смесата е погуста од смесата за класични палачинки. Загрејте го маслото во тава, потоа ставете мала лажица од смесата и пржете додека убаво не порумени од двете страни.

Сервирајте ги палачинките топли, со овошје и мед (или по желба).

 

