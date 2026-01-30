Палачинки од бадемово брашно и банани

За прекрасен и здрав почеток на денот...

Состојки:

1 јајце

1 зрела банана

1 лажица мед

1/2 лажиче прашак за пециво

200 мл бадемово брашно

200 мл млеко

100 грама мелени бадеми

Подготовка:



Изгмечете ја бананата со лажица мед и едно јајце, во сад. Додадете млеко и просеано брашно со прашок за пециво. Добро изматете. Потоа додадете мелени бадеми. Смесата е погуста од смесата за класични палачинки. Загрејте го маслото во тава, потоа ставете мала лажица од смесата и пржете додека убаво не порумени од двете страни.

Сервирајте ги палачинките топли, со овошје и мед (или по желба).

Фото:Фрипик