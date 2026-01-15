  • четврток, 15 јануари 2026
Паелја – медитеранска класика со морски плодови

Паелја – медитеранска класика со морски плодови

Паелјата е традиционално јадење со потекло од Шпанија, но денес е омилена ширум Медитеранот. Богата со вкусови, ароми и бои, ова јадење е идеално за семејни собири и свечени трпези. Комбинацијата од ориз, морски плодови и шафран создава вистинско гастрономско доживување.

 
Состојки (за 6 лица):

  • 6 мали шолји (кафени) ориз
  • 12 школки
  • 2 лигњи
  • 12 ракчиња 
  • 200 грама грашок
  • 4 зрели домати
  • 1 главица кромид
  • 2 чешниња лук
  • 2 лажици вегета
  • 4 нишки шафран
  • Маслиново масло 
  • Сол по вкус
  • Магдонос (свеж)

 
Подготовка:
Школките отворете ги на пареа и зачувајте го делот со месото, како и водата во која се готвеле.
Во посебен сад загрејте маслиново масло и пропржете ситно сечкан кромид и лук. Кога ќе добијат златна боја, додадете излупени и ситно сечкани домати, сечкан магдонос и ракчињата. Гответе околу 5 минути. Исчистените лигњи исечете ги на тркалца и кратко пропржете ги на маслиново масло. Тргнете ги настрана, а маслото зачувајте го.
Сварете го грашокот во малку посолена вода и зачувајте ја водата од варењето.
Во плитка и широка тава (паелја тава), ставете го маслото во кое се пржеле лигњите (по потреба додадете уште малку масло). Додадете го оризот и кратко пропржете го.
Потоа додадете грашок, зачинал, шафран, сосот со ракчиња и течност. Количината на течност треба да биде 2,5 пати поголема од количината на оризот (околу 15 кафени шолји). Користете комбинација од: вода од грашокот и вода од школките. Сè внимателно промешајте, посолете по потреба, а одозгора наредете ги школките, лигњите и ракчињата. Гответе 10 минути на тивок оган, потоа префрлете ја тавата во загреана рерна и печете уште 10 минути. Кога ќе биде готова, покријте ја и оставете да одмори 20 минути за да ја впие преостанатата течност. Сервирајте со кришки лимон.

 

Фото: Фрипик

Тагови

Паелја

Избор на уредникот

Почина пациентка со грип, двајца пациенти се на респираторна поддршка на Инфективна

Почина пациентка со грип, двајца пациенти се на респираторна поддршка на Инфективна

