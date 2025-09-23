Основен рецепт за палачинки

Палачинките се омилен десерт кој лесно се подготвува и секогаш изненадува со својот вкус. Овој основен рецепт е едноставен и практичен, идеален за брз појадок, ужина или лесен десерт. Следете ги чекорите и уживајте во секој залак!

Состојки:

2 јајца

200 мл млеко

200 грама брашно (по потреба)

прстофат сол

200 мл газирана минерална вода

лажица масло за готвење



Подготовка:

Разматете ги јајцата во длабок сад. Додајте го млекото, брашното и солта. Измешајте ги состојките добро со жица за матење додека не добиете мазна смеса без грутки. Потоа додајте ја газираната вода и повторно добро промешајте.

Смесата треба да биде како јогурт, по потреба додадете брашно или вода.

Загрејте тава за палачинки и премачкајте ја со неколку капки масло. Пред секоја нова палачинка повторно премачкувајте ја тавата со масло. Истурете дел од смесата на средината од тавата и рамномерно распоредете ја во тенок слој.

Печете кратко – додека рабовите не почнат да се одвојуваат од тавата. Потоа, протресете ја тавата неколку пати лево-десно и свртете ја палачинката на другата страна. Печете уште кратко и извадете ја. Повторувајте го процесот додека не ја потрошите целата смеса.

Наредете ги испечените палачинки една врз друга на чинија. Послужете ги со фил по желба – џем, чоколаден крем, ореви, свежо овошје или мед.

