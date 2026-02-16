Обланди со карамелизиран крем

Обландите се традиционален домашен десерт што често се подготвува за празници, семејни собири или за секојдневно уживање со кафе или чај. Овој рецепт е едноставен, а резултатот е богат, карамелизиран фил со ореви и бисквити, кој совршено се вклопува меѓу крцкавите листови обланда.

Состојки:

1 литар млеко

500 грама шеќер

1 маргарин

100 грама чоколадо

200 грама мелени ореви

200 грама мелени бисквити

1 голема обланда (со повеќе листови)



Подготовка:

Во длабок сад ставете ги млекото и шеќерот да се варат на тивок оган околу 1,5 час. Повремено промешувајте. Сместата е готова кога ќе се редуцира приближно на половина и ќе добие карамелна боја. Во жешката смеса додајте ги маргаринот и чоколадото. Мешајте додека целосно не се растопат и соединат. Потоа додајте ги мелените ореви и мелените бисквити. Добро измешајте додека не добиете компактна смеса. Оставете кратко да се излади, но да остане млака за полесно премачкување.

Земете еден лист обланда и поставете го така што мазната страна ќе биде одозгора. Нанесете една четвртина од филот и рамномерно распоредете. Постапката повторете ја и со останатите листови, премачкувајќи секогаш на мазната страна. Намачканите обланди покријте ги со рамна тава или послужавник и ставете тежина одозгора за да не се раздвојуваат листовите. Оставете да стојат неколку часа додека целосно не се стегнат.

Исечете ги на парчиња по желба (квадрати, ромбови или правоаголници), наредете ги на чинија и послужете.





Фото: Фрипик