Наполи е подготвен да го пушти Конте на селекторската позиција во италијанската репрезентација

Неапол, 5 април 2026 (МИА) - Наполи нема да има забелешки тренерот Антонио Конте да се приклучи на италијанската репрезентација доколку прифати понуда од Италијанската фудбалска федерација (FIGC), објави „Ла Газета дело Спорт“.

Италијанската репрезентација претходно не успеа да се квалификува за Светското првенство во 2026 година, губејќи од Босна и Херцеговина во плејофот (1:4 на пенали). Во петокот, селекторот Џенаро Гатузо поднесе оставка.

Конте и Манчини се сметаат за главни кандидат за замена на Гатузо. Според изворот, 56-годишниот Конте е заинтересиран да се врати во италијанската репрезентација, која ја водеше од 2014 до 2016 година. Претседателот на Наполи, Аурелио Де Лаурентис, е подготвен да го ослободи тренерот, и покрај тоа што неговиот договор важи до 2027 година.

Конте е тренер на Наполи од 2024 година. Под негово водство, тимот освои два трофеи - италијанското првенство и италијанскиот Суперкуп. Претходно, тој работеше и во Аталанта, Јувентус, Интер, Челзи, Тотенхем и други клубови. зс/

