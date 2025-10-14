Модар патлиџан со моцарела
Вкусен модар патлиџан, зеленчук богат со антиоксиданси
Состојки:
(за 4 лица)
- 2 модри патлиџани
- 3 поголеми домати
- 250 грама моцарела сирење
- 4-5 чешниња пире од лук
- малку грубо рендан пармезан сирење
- сол и свежо мелен бибер по вкус
- неколку свежи листови босилек
- маслиново масло за пржење
Подготовка:
Измијте го модриот патлиџан и исечете го на кругови, посолете го и оставете го настрана околу десет минути, за да ја ослободи горчината. Исплакнете го модриот патлиџан под ладна вода и исушете го секој круг. Пржете ги во маслиново масло, додека не добијат малку златно-кафеава боја. Ставете ги пржените прстени на кујнска хартија за да се исцеди вишокот маснотии. Пржете го лукот, солта и биберот и добро измешајте сè. Исечете ги доматите и моцарелата на кругови, добро измијте ги листовите босилек. Вклучете ја рерната на 220*C. Намастете плех за печење, ставете хартија за печење и ставете ги пржените прстени од модар патлиџан одозгора, премачкајте ги со лук, ставете прстен од домат, потоа лист од босилек врз доматите, прстен од моцарела врз босилекот и завршете со модриот патлиџан ( ставете двојни редови, за ефект) Сол и бибер по желба. Ставете ги така подготвените модри патлиџани во рерна и печете додека сирењето не се растопи убаво, околу 5 до 8 минути.
Сервирајте со грубо рендан пармезан и уште малку свеж босилек.
Фото: Фрипик