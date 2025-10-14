Модар патлиџан со моцарела

Вкусен модар патлиџан, зеленчук богат со антиоксиданси

Состојки:

(за 4 лица)

2 модри патлиџани

3 поголеми домати

250 грама моцарела сирење

4-5 чешниња пире од лук

малку грубо рендан пармезан сирење

сол и свежо мелен бибер по вкус

неколку свежи листови босилек

маслиново масло за пржење

Подготовка:



Измијте го модриот патлиџан и исечете го на кругови, посолете го и оставете го настрана околу десет минути, за да ја ослободи горчината. Исплакнете го модриот патлиџан под ладна вода и исушете го секој круг. Пржете ги во маслиново масло, додека не добијат малку златно-кафеава боја. Ставете ги пржените прстени на кујнска хартија за да се исцеди вишокот маснотии. Пржете го лукот, солта и биберот и добро измешајте сè. Исечете ги доматите и моцарелата на кругови, добро измијте ги листовите босилек. Вклучете ја рерната на 220*C. Намастете плех за печење, ставете хартија за печење и ставете ги пржените прстени од модар патлиџан одозгора, премачкајте ги со лук, ставете прстен од домат, потоа лист од босилек врз доматите, прстен од моцарела врз босилекот и завршете со модриот патлиџан ( ставете двојни редови, за ефект) Сол и бибер по желба. Ставете ги така подготвените модри патлиџани во рерна и печете додека сирењето не се растопи убаво, околу 5 до 8 минути.

Сервирајте со грубо рендан пармезан и уште малку свеж босилек.

Фото: Фрипик