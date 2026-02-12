Мицкоски: 63-64 македонски производи ќе се извезуваат во САД по тарифи од 0 до 6,5 проценти

Скопје, 12 февруари 2026 (МИА) - Шеесет и три-шееесет и четири производи, кои за земјава се стратешки, во САД ќе бидат извезувани со едноцифрена тарифа од нула до шест и пол проценти - изјави премиерот Христијан Мицкоски и најави дека во текот на денот ова ќе биде потврдено со заедничка изјава.

- Очекувам сето тоа да биде потврдено со заедничка изјава денеска. Очекувам поволни вести oттаму и очекувам негде околу шеесет и три-шеесет и четири производи, кои се за нас стратешки, да бидат со поволна тарифа, која ќе биде едноцифрена и ќе се движи меѓу нула и шест и пол проценти - изјави Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали очекува поволна одлука за тарифите од САД по поставувањето камен-темелник за спортска сала во училиште во Карпош.

Тој додаде дека изминатите месеци воделе многу активни и жестоки преговори и оти ваквите поволни стапки се резултат на овие преговори. сст/са/

Фото: freepik