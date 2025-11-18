  • вторник, 18 ноември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Судскиот процес за трагедијата во Кочани мора да се одвива без политичко влијание, иако некои се обидуваат на него да градат политичка кариера (ДПЛ)

  • - Лично мислам дека мора така да биде, не може да биде поинаку. Е сега има тука одредени политички партии што на овој случај, за жал, на маката на луѓето кои ги изгубија своите најмили се обидуваат да градат политичка кариера и затоа не можеме да кажеме дека нема политичко влијание бидејќи се обидуваат тие политичари и тие политички партии да ја злоупотребат оваа мака, рече Мицкоски во „Топ тема“ на Телма телевизија.
Мицкоски: Судскиот процес за трагедијата во Кочани мора да се одвива без политичко влијание, иако некои се обидуваат на него да градат политичка кариера (ДПЛ)

Скопје, 18 ноември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски вечерва изјави дека лично смета оти судскиот процес за случајот со пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани мора да се одвива без политичко влијание, но предупредува дека има одредени политички партии кои, како што вели, се обидуваат да ја злоупотребат маката на оние што ги загубија своите најмили.   

- Лично мислам дека мора така да биде, не може да биде поинаку. Е сега има тука одредени политички партии што на овој случај, за жал, на маката на луѓето кои ги изгубија своите најмили се обидуваат да градат политичка кариера и затоа не можеме да кажеме дека нема политичко влијание бидејќи се обидуваат тие политичари и тие политички партии да ја злоупотребат оваа мака, рече Мицкоски во „Топ тема“ на Телма телевизија.

Премиерот додаде дека тие континуирано испраќаат политички пораки, додека, како што рече, за разлика од нив тој цело време молчи и остава обвинителството и судовите да ја завршат својата работа. 

- Да имаме фер судење, да имаме судење коешто јасно ќе детектира кои се виновниците, кои не се виновни и.т.н, рече Мицкоски.

На прашање поврзано со опфатот на поранешни и сегашни функционери обвинети за случајот „Пулс“, премиерот Мицкоски рече дека ќе се воздржи од коментар за да не влезе во групата, како што кажа, „на оние кои се дел од оној политички талог кој се обидува со некрофилија да профитираат“. 

-И нема да коментирам за да не создадам дополнителен притисок. Само ќе ги охрабрам сите оние кои се дел од истрагата, дел од овој процес да обвинуваат според закон, и ги замолувам сите оние што имаат каква било улога во целиот овој процес да бидат изведени пред лицето на правдата и казнети, рече Мицкоски.

За информациите дека до крајот на неделава ќе има нови обвинети, премиерот рече дека каков било негов коментар ќе се свати како политички притисок. - Тоа што имав го кажав. Уште еднаш - ги охрабрувам, рече Мицкоски.

Премиерот посочи дека ја поддржува одлуката на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за анкетна и надзорна комисија за сите досегашни трагедии кои ни се случија изминативе години. Апсолутно сите виновници, нагласи Мицкоски, треба да се изнесат пред лицето на правдата. Граѓаните, додаде премиерот, треба да видат кој е тој кој злоупотребил и направил грешка и кој е виновен.  

- Јас многу внимателно ја слушам дебатата во јавноста последниве денови. Од опозицијата стигаат какафонични пораки. Да речеме претедателот на СДСМ од една страна обвинува дека судството и обвинителството се под политички притисок од оваа Влада која што јас ја предводам, и сега кога овој слулчај е таму во обвинителството и започнува во судот, вели не, дебатата да ја пренесеме во Парламентот. Тоа не го прават тие за да ја истераат работата до крај, бидејќи тие немаат алатки ниту пак кредибилитет. Тие тоа го прават исклучиво за политизирање и тоа е она најниска форма на политика, некрофилска политика која што ја води тој и другите помали политички партии, рече Мицкоски.    

Ако велиме дека судиите се независни, вели премиерот, логично е овој случај да биде во судот. Мицкоски посочи на, како што рече, лицемерноста на опозицијата која од една страна вели дека имаме квалитетни обвинители и судии, а од друга страна не им верува и бара анкетна и надзорна расправа. ев/нд/ 

Фото: МИА архива 

Тагови

кочани мицкоски судски процес

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Гаранциите што ги бараме од ЕУ се со цел да не се појави уште некое прашање за кое ќе добиеме ново вето

Мицкоски: Гаранциите што ги бараме од ЕУ се со цел да не се појави уште некое прашање за кое ќе добиеме ново вето

Не се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање, потврди премиерот Мицкоски

Не се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање, потврди премиерот Мицкоски

Во Кавадарци доделени јубилејни признанија за крводарители кои дарувале крв 25, 50, 75 и 100 пати

Во Кавадарци доделени јубилејни признанија за крводарители кои дарувале крв 25, 50, 75 и 100 пати

Мицкоски: Барам смена на Љупчо Коцевски, не си ја врши својата работа добро

Мицкоски: Барам смена на Љупчо Коцевски, не си ја врши својата работа добро

Мицкоски: Имаше обвинители кои земаа и по десет пати поголеми плати од нивните колеги, како тие од СЈО, па завршија со Луј Витон торбички

Мицкоски: Имаше обвинители кои земаа и по десет пати поголеми плати од нивните колеги, како тие од СЈО, па завршија со Луј Витон торбички

Промовирана книгата „Кривичен законик – временско важење на казнените одредби и примена на поблаг закон (1996–2026), со коментар“ на Владимир Панчевски 

Промовирана книгата „Кривичен законик – временско важење на казнените одредби и примена на поблаг закон (1996–2026), со коментар“ на Владимир Панчевски 

Мицкоски: Судиите бараат судски буџет далеку над европскиот просек, дури 75 отсто повеќе, кој успех го постигнаа за тој буџет

Мицкоски: Судиите бараат судски буџет далеку над европскиот просек, дури 75 отсто повеќе, кој успех го постигнаа за тој буџет

Мицкоски: Судскиот процес за трагедијата во Кочани мора да се одвива без политичко влијание, иако некои се обидуваат на него да градат политичка кариера

Мицкоски: Судскиот процес за трагедијата во Кочани мора да се одвива без политичко влијание, иако некои се обидуваат на него да градат политичка кариера

Избор на уредникот

Мицкоски: Барам смена на Љупчо Коцевски, не си ја врши својата работа добро

Мицкоски: Барам смена на Љупчо Коцевски, не си ја врши својата работа добро

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција