  • среда, 18 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Системска борба против сивата економија, нашата политика е јасна - заштитен животен стандард

  • Нашата политика е јасна - стабилни јавни финансии и заштитен животен стандард. Ќе продолжиме со дисциплина во приходите, со одговорност во трошењето и со чувствителност кон реалните потреби на граѓаните, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во обраќање на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“.
Мицкоски: Системска борба против сивата економија, нашата политика е јасна - заштитен животен стандард

Скопје, 18 февруари 2026 (МИА) -  Нашата политика е јасна - стабилни јавни финансии и заштитен животен стандард. Ќе продолжиме со дисциплина во приходите, со одговорност во трошењето и со чувствителност кон реалните потреби на граѓаните - порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во обраќање на годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“.

Борбата против сивата економија, посочи премиерот, не е кампања, тоа е процес, контролата на цената не е популизам, тоа е заштита на граѓаните.

- Ќе бидеме и цврсти и праведни. И кон оние што избегнуваат обврски и кон оние што се обидуваат да профитираат од кризите затоа што нашата обврска е јасна - економија со ред, пазар со правила, држава со достоинство, рече Мицкоски.

Тој укажа дека сивата економија е изгубен приход за државата, изгубена можност за повисоки плати, подобри болници, модерни училишта, посигурни пензии... - Таа создава нелојална конкуренција, ја руши довербата во институциите и го демотивира секој што работи чесно. Нашата цел е јасна - формалната економија да стане попривлечна од неформалната, да биде полесно, поисплатливо и посигурно да се работи легално - рече Мицкоски истакнувајќи дека борбата против сивата економија не може да биде само инспекциска, туку системска. 

Министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска истакна дека со ревидираниот акциски план за 2026 - 2027 ќе се постави јасна и мерлива цел за намалување на неформалната економија од 28,9 проценти на 26 проценти од БДП до крајот на 2027 година.

- Во нејзиното остварување особено е значајно активно вклучување на сите релевантни институции во имплементацијата на стратегијата и мерките од неа. Јасна порака за соработка и активно вклучување во имплементацијата испраќаме и преку денешното потпишување на декларацијата за партнерство и акција, со која изразуваме заедничка посветеност за формализација на неформалната економија. Таа претставува заначен чекор кон системско и координирано справување со неформалната економија и ја покажуваме заедничката посветеност на институциите, бизнис-заедницата, синдикалните организации и академската заедница - рече Димитриеска-Кочоска.ар/лв/

Фото: МИА

Можно е и ова да ти се допаѓа

Кузеска: Врв на безобразие, 100 милиони евра за нов авион, наместо за плати, училишта и болници

Кузеска: Врв на безобразие, 100 милиони евра за нов авион, наместо за плати, училишта и болници

Финансиска поддршка од Општина Битола за лица со ретки болести

Финансиска поддршка од Општина Битола за лица со ретки болести

Влажен бран со дожд и снег, од понеделник стабилизација и пораст на температурите

Влажен бран со дожд и снег, од понеделник стабилизација и пораст на температурите

Изјава на премиерот Мицкоски по годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“ (во живо)

Изјава на премиерот Мицкоски по годишната конференција „Формализација на неформалната економија: Преку соработка до успех“ (во живо)

Собраниската седница за опозициски пратенички прашања ќе почне со задоцнување од еден час

Собраниската седница за опозициски пратенички прашања ќе почне со задоцнување од еден час

Стојаноски: Со над 40 амандмани ги заштитивме зголемувањата на платите, факти што денес ССМ ги премолчува

Стојаноски: Со над 40 амандмани ги заштитивме зголемувањата на платите, факти што денес ССМ ги премолчува

Собранието ги констатира оставките на Бислимоски и на Ристовска

Собранието ги констатира оставките на Бислимоски и на Ристовска

Хоџа - Јаупај: Јакнење на координираната заштита на прекуграничните подрачја

Хоџа - Јаупај: Јакнење на координираната заштита на прекуграничните подрачја

Избор на уредникот

Панчевски ја објави потврдата од Основниот кривичен суд дека го исполнува условот за државен јавен обвинител

Панчевски ја објави потврдата од Основниот кривичен суд дека го исполнува условот за државен јавен о...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција