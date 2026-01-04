  • недела, 04 јануари 2026
Логирај Се

Проектот Градски воз ќе се гради во три фази, се очекува драстично намалување на користењето на моторни возила, најави Мицкоски

  • Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со прогресот на проектот Градски воз, изјави дека проектот е исклучително важен и оти првата фаза веќе е отпочната.
Проектот Градски воз ќе се гради во три фази, се очекува драстично намалување на користењето на моторни возила, најави Мицкоски

Скопје, 4 јануари 2026 (МИА) - Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со прогресот на проектот Градски воз, изјави дека проектот е исклучително важен и оти првата фаза веќе е отпочната.

- Градски воз е исклучително важен проект за приградските населби и општини до центарот на главниот град. Во три фази ќе биде. Првата фаза веќе е отпочната, реконструкција на пругата и електрификација, ќе сообраќа електрична локомотива, електричен воз. Вредноста на проектот е 360 милиони денари, истакна Мицкоски.

Премиерот нагласи дека со трите делници од проектот очекува драстично да се намали користењето на патничките моторни возила.

- Првата делница е од Зелениково преку Драчево, Лисиче, Кисела Вода, Аеродром, до центарот на Скопје, главната железничка станица. Втората делница е од Миладиновци, Илинден, Маџари, до главната централна железничка станица, а третата делница е од централната железничка станица преку Скопје Север, Ѓорче до Волково. Отприлика ова ќе биде рутата и цениме дека на овој начин ќе се растовари сообраќајот во Скопје. Голем број жители на општините околу Скопје и приградските општини ќе можат да ги користат овие линии, ќе бидат навистина брзи, удобни и јас очекувам драматично да се намали користењето на патничките моторни возила, повеќе да се користи овој Градски воз како проект, рече премиерот Мицкоски. фф/паг/

Фото: МИА Архива

Тагови

Христијан Мицкоски Градски воз

Можно е и ова да ти се допаѓа

Прегазен пешак во Волково, приведена жената што го удрила со возило

Прегазен пешак во Волково, приведена жената што го удрила со возило

Трипуновски: Имаме рекордна откупна цена на тутунот

Трипуновски: Имаме рекордна откупна цена на тутунот

Ахмети: Нашата непоколеблива поддршка кон САД била и останува јасен и исправен избор

Ахмети: Нашата непоколеблива поддршка кон САД била и останува јасен и исправен избор

Мицкоски: На Бугарија и пречи македонскиот јазик во Акцискиот план за малцинства, жалам но друг јазик немаме

Мицкоски: На Бугарија и пречи македонскиот јазик во Акцискиот план за малцинства, жалам но друг јазик немаме

Нова детска градинка во Сопиште, листите на чекање стануваат минато

Нова детска градинка во Сопиште, листите на чекање стануваат минато

СДСМ: Големите пријатели, Орбан, Вучиќ, Мицкоски, Мадуро

СДСМ: Големите пријатели, Орбан, Вучиќ, Мицкоски, Мадуро

Велески: За стабилен брак се потребни одговорни и зрели личности

Велески: За стабилен брак се потребни одговорни и зрели личности

„Јон Вардар против Галаксијата“ со почесна награда за визуелна имагинација во Кина

„Јон Вардар против Галаксијата“ со почесна награда за визуелна имагинација во Кина

Избор на уредникот

Мицкоски: На Бугарија и пречи македонскиот јазик во Акцискиот план за малцинства, жалам но друг јазик немаме

Мицкоски: На Бугарија и пречи македонскиот јазик во Акцискиот план за малцинства, жалам но друг јази...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција