Мицкоски: Проектот во Враништа го разбива стереотипот дека политичарите мислат само на себе, а не и на граѓаните

Скопје, 9 април 2026 (МИА) - По години ветувања, денеска почнува реализацијата на проектот за изградба на систем за фекални отпадни води во струшкото село Враништа. Проектот, за кој денеска беше ставен камен-темелник, се реализира со финансиска поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање. 

Станува збор за петти проект што се реализира во општина Струга, а во текот на овој месец, според најавите, треба да се реализираат уште три други проекти.

- Поставуваме камен-темелник на проект за кој се чекало со години. Проектот е петти што се реализира во Струга, а во текот на овој месец ќе се реализираат уште три, така што вкупната вредност на сите осум проекти е околу девет милиони евра - информира градоначалникот на Струга, Менди Ќура. 

Премиерот Христијан Мицкоски, кој заедно со градоначалникот Ќура присуствуваше на поставувањето на камен-темелникот, оцени дека со овој проект и низата други што се реализираат на територијата на целата држава се разбива стереотипот од минатото дека сите политичари се исти и гледаат само за себе, а не и за граѓаните. 

- Ценам дека со нашата работа, посветена, фокусирана во рамките на нашите можности и ресурси, она што можеме да го направиме, го правиме исклучиво и во интерес на граѓаните. Тоа сум го кажал многупати во минатото, ќе го повторам и сега, чуда не се возможни, сите оние што ветуваат чуда не ја говорат вистината. Ние не сме чудотворци, но ќе дадеме сè од себе - да се изразам во спортски жаргон, ќе го оставиме срцето на терен за граѓаните да добијат поквалитетен живот и да го подобриме нивниот живот. Тоа е нашата инспирација и затоа сме посветени максимално - рече Мицкоски.

Тој нагласи дека со политиките на Владата, Струга станува препознатлива и најави дека оваа општина ќе биде еден од главните приоритети во следните години. 

- Благодарност до граѓаните на Струга, кои имаат трпение и кои веруваат дека оваа Влада може да направи нешто повеќе за нив и нивните семејства, а ние како Влада даваме збор дека ќе сториме сè што е во наша моќ да го испорачаме сето она што сме го ветувале и нема да застанеме тука, ќе се обидеме и проект повеќе да испорачаме, да го подобриме проектот повеќе на животот на граѓаните на општина Струга - рече Мицкоски. сс/бак/

Фото: Влада

Можно е и ова да ти се допаѓа

Минчев: Видлив напредок во реформата на јавната администрација и силна посветеност кон професионална и ефикасна администрација

Минчев: Видлив напредок во реформата на јавната администрација и силна посветеност кон професионална и ефикасна администрација

Алиу: Продолжуваме со заложбите за унапредување на здравствената инфраструктура – целосно реконструирано хроничното одделение во Психијатриска болница Негорци

Алиу: Продолжуваме со заложбите за унапредување на здравствената инфраструктура – целосно реконструирано хроничното одделение во Психијатриска болница Негорци

Судење за „Пулс“: Инспекторка утврдила нова фирма, но не направила нова контрола поради „немање влијание врз животната средина“

Судење за „Пулс“: Инспекторка утврдила нова фирма, но не направила нова контрола поради „немање влијание врз животната средина“

Мицкоски: И покрај историски најголемиот обем на криза, Владата се справува прилично стабилно

Мицкоски: И покрај историски најголемиот обем на криза, Владата се справува прилично стабилно

Петрушевски: Ветено ли му било на Заев процент од продажбата на станбените единици кои прорускиот бизнисмен Дака требал да ги гради во Тетово, проценети на 200 милиони евра?

Петрушевски: Ветено ли му било на Заев процент од продажбата на станбените единици кои прорускиот бизнисмен Дака требал да ги гради во Тетово, проценети на 200 милиони евра?

Тепачка меѓу татко и син од неготинско село, приведени и двајцата

Тепачка меѓу татко и син од неготинско село, приведени и двајцата

Општина Илинден ја реализираше традиционалната хуманитарна акција „Подај рака – хумана Општина Илинден“

Општина Илинден ја реализираше традиционалната хуманитарна акција „Подај рака – хумана Општина Илинден“

Лефти и Рајти оживуваат на филмското платно – започна продукцијата на нов краток македонски анимиран филм за деца

Лефти и Рајти оживуваат на филмското платно – започна продукцијата на нов краток македонски анимиран филм за деца

Мицкоски: И покрај историски најголемиот обем на криза, Владата се справува прилично стабилно

Мицкоски: И покрај историски најголемиот обем на криза, Владата се справува прилично стабилно

