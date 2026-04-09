Мицкоски: Проектот во Враништа го разбива стереотипот дека политичарите мислат само на себе, а не и на граѓаните

Скопје, 9 април 2026 (МИА) - По години ветувања, денеска почнува реализацијата на проектот за изградба на систем за фекални отпадни води во струшкото село Враништа. Проектот, за кој денеска беше ставен камен-темелник, се реализира со финансиска поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Станува збор за петти проект што се реализира во општина Струга, а во текот на овој месец, според најавите, треба да се реализираат уште три други проекти.

- Поставуваме камен-темелник на проект за кој се чекало со години. Проектот е петти што се реализира во Струга, а во текот на овој месец ќе се реализираат уште три, така што вкупната вредност на сите осум проекти е околу девет милиони евра - информира градоначалникот на Струга, Менди Ќура.

Премиерот Христијан Мицкоски, кој заедно со градоначалникот Ќура присуствуваше на поставувањето на камен-темелникот, оцени дека со овој проект и низата други што се реализираат на територијата на целата држава се разбива стереотипот од минатото дека сите политичари се исти и гледаат само за себе, а не и за граѓаните.

- Ценам дека со нашата работа, посветена, фокусирана во рамките на нашите можности и ресурси, она што можеме да го направиме, го правиме исклучиво и во интерес на граѓаните. Тоа сум го кажал многупати во минатото, ќе го повторам и сега, чуда не се возможни, сите оние што ветуваат чуда не ја говорат вистината. Ние не сме чудотворци, но ќе дадеме сè од себе - да се изразам во спортски жаргон, ќе го оставиме срцето на терен за граѓаните да добијат поквалитетен живот и да го подобриме нивниот живот. Тоа е нашата инспирација и затоа сме посветени максимално - рече Мицкоски.

Тој нагласи дека со политиките на Владата, Струга станува препознатлива и најави дека оваа општина ќе биде еден од главните приоритети во следните години.

- Благодарност до граѓаните на Струга, кои имаат трпение и кои веруваат дека оваа Влада може да направи нешто повеќе за нив и нивните семејства, а ние како Влада даваме збор дека ќе сториме сè што е во наша моќ да го испорачаме сето она што сме го ветувале и нема да застанеме тука, ќе се обидеме и проект повеќе да испорачаме, да го подобриме проектот повеќе на животот на граѓаните на општина Струга - рече Мицкоски. сс/бак/

Фото: Влада