Мицкоски: Очекуваме дизелот да поевтини за 2,5 , а бензините за 1,5 денари

Скопје, 11 април 2026 (МИА) - Очекуваме на следната седница Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) да се донесе одлука со која ќе имаме намалување на цената на дизелот за 2,5 денари, а на бенизните Еуросупер 95 и Еуросупер 98 за 1,5 денари, рече денеска на прес-конференција премиерот Христијан Мицксоки.

Како што посочи, максималната цена за Еуросупер 95 ќе биде 82 денари за литар, 84 денари на Еуросупер 98, а на дизелот 95,5 денари за литар, без попустите од ОКТА од 2 денара за бензините односно 3 денари за дизелот.

Очекувањата за одлуката на РКЕ, како што појасни, е врз основа направната анализа на движењата на цените на нафтата и нафтените деривати на берзите во изминатата недела.

- Остануваме и следната недела на мерките со намалување на ДДВ од 18 на 10 проценти и одлуката за усогласување на акцизите, со која РКЕ може да постапува. Остануваме и понатаму држава која навремено и сигурно ги обезбедува сите количини на нафта и нафтени деривати за граѓаните и бизнисите, рече Мицкоски. лв/вг/

