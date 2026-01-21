  • среда, 21 јануари 2026
Логирај Се

Мицкоски на средба со сопственикот на компанијата „Фор-ај-џи“ (4iG), ќе се инвестираат 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор во Македонија

  • Вториот ден во Давос го почнавме со состанок со сопственикот на компанијата „Фор-ај-џи“ (4iG), компанија што ја доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија. Разговаравме за неговите планови, во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор, вели премиерот Христијан Мицкоски во видеоизјавата од Давос.
Мицкоски на средба со сопственикот на компанијата „Фор-ај-џи“ (4iG), ќе се инвестираат 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор во Македонија

Скопје, 21 јануари 2026 (МИА) - Вториот ден во Давос го почнавме со состанок со сопственикот на компанијата „Фор-ај-џи“ (4iG), компанија што ја доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија. Разговаравме за неговите планови откога, нормално, ги уплати средствата што се потреби за добивање на лиценцата. Она за што тој ме информира е фактот дека во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор. Што добиваат граѓаните? Граѓаните добиваат нова компанија, која ќе нуди мобилни услуги и компанија што, сигурен сум, дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија - вели премиерот Христија Мицкоски во видео изјава од Давос.
 
Денот, како што нагласува, го продолжиле на панел на кој со светските лидери и претставниците на мултинационални компании разговарале за предизвиците на човештвото во годините што следуваат.

- Се разбира, еден од најголемите предизвици е вештачката интелигенција. Но таа само по себе не значи ништо отколку само два обични збора. Но, кога ќе влезете во суштината, ќе сфатите дека за вие да создадете општество што во иднина сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови, пред сè, сигурна енергетска стабилност и, нормално, развој, бидејќи сите оние дата-центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија и, второ, ни требаат ИТ-инженери, односно ни требаат инженери што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните - нагласува премиерот во видеоизјавата.


 
Се разбира, додава тој, ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси бидејќи тоа се процесите што ќе го опишат човештвото во годините што следуваат.

- Тоа се процесите што ќе имаат водечка улога во следните 10, 15, 20, 25 години. Македонија нема да седи на страна, туку Македонија ќе биде активен учесник во сите овие процеси - вели Мицкоски.

Најавува дека продолжува нивниот престој во Давос и информира оти во текот на денешниот ден имаат многубројни билатерални средби, а како што вели, тоа тоа ќе се случува и во текот на утрешниот ден. сст/вј/

Фото Влада 

Тагови

Мицкоски изјава Давос

Можно е и ова да ти се допаѓа

Утврдена Предлог-одлуката за избор на нов состав на ДИК, Бојан Маричиќ предложен за претседател

Утврдена Предлог-одлуката за избор на нов состав на ДИК, Бојан Маричиќ предложен за претседател

Град Скопје и УНДП потпишаа меморандум за соработка за одржлив и долгорочен развој

Град Скопје и УНДП потпишаа меморандум за соработка за одржлив и долгорочен развој

Запалено американското знаме на протест во Цирих против доаѓањето на Трамп во Швајцарија

Запалено американското знаме на протест во Цирих против доаѓањето на Трамп во Швајцарија

Селектирањето на македонскиот филм „17“, кој ќе се натпреварува во програмата „Перспективи“ на Берлиналето е голем национален успех

Селектирањето на македонскиот филм „17“, кој ќе се натпреварува во програмата „Перспективи“ на Берлиналето е голем национален успех

Национален парк Шар Планина: Двата оператори за слободнo скијање ќе работат согласно режим за движење 

Национален парк Шар Планина: Двата оператори за слободнo скијање ќе работат согласно режим за движење 

Снежните врнежи во Штип не создадоа проблеми во сообраќајот, зимската служба постојано на терен

Снежните врнежи во Штип не создадоа проблеми во сообраќајот, зимската служба постојано на терен

ССМ во среда излегува на протест за поголеми плати

ССМ во среда излегува на протест за поголеми плати

Одбележани 164 години од смрта на Димитар и Константин Миладинови

Одбележани 164 години од смрта на Димитар и Константин Миладинови

Избор на уредникот

Алиу: Предлог-законот го регулира пушењето на отворен јавен простор на кој има присуство на повеќе луѓе

Алиу: Предлог-законот го регулира пушењето на отворен јавен простор на кој има присуство на повеќе л...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција