  • сабота, 14 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски на средба со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет: Нашата визија е јасна - силни партнерства, јасни вредности и сигурна иднина

  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска во рамки на посетата на Минхен остварил средба со Тед Дојч, извршен директор на Американскиот еврејски комитет, една од највлијателните организации која децении наназад работи на јакнење на демократските вредности и унапредување на трансатлантските односи, на која, како што објави Мицкоски, разговарале за продлабочување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот дијалог и градење општество засновано на почит, толеранција и слобода.
Мицкоски на средба со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет: Нашата визија е јасна - силни партнерства, јасни вредности и сигурна иднина

Скопје, 14 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска, во рамки на посетата на Минхен, оствари средба со Тед Дојч, извршен директор на Американскиот еврејски комитет, една од највлијателните организации која децении наназад работи на јакнење на демократските вредности и унапредување на трансатлантските односи, на која, како што објави Мицкоски, разговарале за продлабочување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот дијалог и градење општество засновано на почит, толеранција и слобода.

- Нашата визија е јасна силни партнерства, јасни вредности и сигурна иднина за нашите граѓани, објави Мицкоски. 

Мицкоски од вчера престојува во повеќедневна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествува на 62. Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската Унија, без дополнителни билатерални условувања.

Мицкоски е придружуван од министрите за одбрана, Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за внатрешни работи, Панче Тошковски. аа/паг/

Фото: Фејсбук 

Тагови

Христијан Мицкоски Минхен средба

Можно е и ова да ти се допаѓа

ВМРО-ДПМНЕ: Нема скандал, ниту криминал, а во тоа да не се вмешани Заев и Филипче

ВМРО-ДПМНЕ: Нема скандал, ниту криминал, а во тоа да не се вмешани Заев и Филипче

Ковачки со повик до членството: Во тек е генерален реизбор на претседатели на 76 ОК, претседател на УВ, УЖ и УМС, вратите се отворени за секој кој има визија и храброст да делува во организацијата

Ковачки со повик до членството: Во тек е генерален реизбор на претседатели на 76 ОК, претседател на УВ, УЖ и УМС, вратите се отворени за секој кој има визија и храброст да делува во организацијата

МИА Најави - МКД (ДПЛ)

МИА Најави - МКД (ДПЛ)

„Ги запознаваме ретките болести“: Апертов синдром

„Ги запознаваме ретките болести“: Апертов синдром

 „Боите на Свети Трифун низ делата на ликовните уметници“, традиционална изложба во Музеј галерија - Кавадарци 

 „Боите на Свети Трифун низ делата на ликовните уметници“, традиционална изложба во Музеј галерија - Кавадарци 

Изложба на дела на тема вино и лозарство во Демир Капија

Изложба на дела на тема вино и лозарство во Демир Капија

Најстудено во Берово, најмногу снег на Попова Шапка

Најстудено во Берово, најмногу снег на Попова Шапка

Меѓународна изложба „Вечното танго“ во Домот на култура „Кочо Рацин“ во Скопје

Меѓународна изложба „Вечното танго“ во Домот на култура „Кочо Рацин“ во Скопје

Избор на уредникот

Ексклузивно за МИА, д-р Пејви Ресенен од Финска: Како е можно цитирање на стих од апостолот Павле да предизвика шесгодишно кривично гонење?

Ексклузивно за МИА, д-р Пејви Ресенен од Финска: Како е можно цитирање на стих од апостолот Павле да...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција