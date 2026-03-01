Мицкоски на пуштање во употреба на реконструираната обиколница Крива Паланка

Скопје, 1 март 2026 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструирана обиколница Крива Паланка.

Како што соопштуваат од владината прес-служба, станува збор за многу значаен проект на Коридорот 8 кој е продолжение на експресниот пат Страцин-Крива Паланка и патна врска со граничниот премин Деве Баир кој е главна врска со Република Бугарија. вг/

Фото: МИА Архива










