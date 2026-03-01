  • недела, 01 март 2026
Логирај Се

Мицкоски на пуштање во употреба на реконструираната обиколница Крива Паланка

  • Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструирана обиколница Крива Паланка. Како што соопштуваат од владината прес-служба, станува збор за многу значаен проект на Коридорот 8 кој е продолжение на експресниот пат Страцин-Крива Паланка и патна врска со граничниот премин Деве Баир кој е главна врска со Република Бугарија.
Мицкоски на пуштање во употреба на реконструираната обиколница Крива Паланка

Скопје, 1 март 2026 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструирана обиколница Крива Паланка.

Како што соопштуваат од владината прес-служба, станува збор за многу значаен проект на Коридорот 8 кој е продолжение на експресниот пат Страцин-Крива Паланка и патна врска со граничниот премин Деве Баир кој е главна врска со Република Бугарија. вг/

Фото: МИА Архива
 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Претежно сончево со мала до умерена облачност

Претежно сончево со мала до умерена облачност

МИА Најави - МКД

МИА Најави - МКД

Претседателката Сиљановска-Давкова за утре го свика Советот за безбедност

Претседателката Сиљановска-Давкова за утре го свика Советот за безбедност

Теренско противпожарно возило донација за ДПД Пехчево

Теренско противпожарно возило донација за ДПД Пехчево

Албанскиот претседател Бегај во посета на Дебар

Албанскиот претседател Бегај во посета на Дебар

Телефонски разговор на Муцунски со Гидеон Саʼар: Реафирмирана поддршката за координираните напори на САД и Израел во однос на Иран

Телефонски разговор на Муцунски со Гидеон Саʼар: Реафирмирана поддршката за координираните напори на САД и Израел во однос на Иран

Вистината ќе излезе на виделина – порачаа родителите денеска од „Маршот за ангелите“

Вистината ќе излезе на виделина – порачаа родителите денеска од „Маршот за ангелите“

Превентивни активности „Стави појас“ и „Користи зимска опрема“ на СВР - Скопје

Превентивни активности „Стави појас“ и „Користи зимска опрема“ на СВР - Скопје

Избор на уредникот

Трамп: Хамнеи е мртов, ова е правда и за Иранците и за Американците

Трамп: Хамнеи е мртов, ова е правда и за Иранците и за Американците

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција