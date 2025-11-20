  • четврток, 20 ноември 2025
Логирај Се

Мицкоски: На неколку фронтови во здравството се работи и се вложува, ќе има сериозни структурни, но и квалитативни реформи

  • На неколку фронтови во здравството се работи и се вложува, а треба да се вложува уште многу пати повеќе од ова кое сега се прави, бидејќи за жал многу малку е направено со минатото, истакна денеска премиеро Христијан Мицкоски.
Мицкоски: На неколку фронтови во здравството се работи и се вложува, ќе има сериозни структурни, но и квалитативни реформи

Скопје, 20 ноември 2025 (МИА) - На неколку фронтови во здравството се работи и се вложува, а треба да се вложува уште многу пати повеќе од ова кое сега се прави, бидејќи за жал многу малку е направено со минатото, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Тој посочи дека заедно со министерот, во периодот што следи ќе имаат подолг ресорен состанок на кој ќе ги определат чекорите за понатаму.

- Ќе има сериозни реформи, и структурни, но и квалитативни, и убеден сум дека за неколку години од денеска ќе имаме комплетно нова претстава во здравството. Бидејќи често пати зборувам, ќе го повторам тоа и денеска, дека како Влада одвојуваме за здравството повеќе од една милијарда евра. Нешто што досега никогаш не било ни приближно толку направено. Да речеме само во годината за време на ковидот таа бројка била некаде околу 500-550 милиони евра. Значи сега сме, би рекол, два пати повеќе. Убеден дека многу скоро од денеска, секој еден граѓанин ќе може да почувствува дека јавното здравство нуди услуги кои се конкурентни и квалитетни, додаде Мицкоски по промовирањето на новата опрема на Универзитетската клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ во Скопје. рп/вг/

Фото: МИА 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Пожарникарите од Старо Нагоричане спасија куче паднато во шахта

Пожарникарите од Старо Нагоричане спасија куче паднато во шахта

Форум за борба против зависностите: За пет години употребата на електронски цигари пораснала за десет проценти, потребни се промени во регулативата

Форум за борба против зависностите: За пет години употребата на електронски цигари пораснала за десет проценти, потребни се промени во регулативата

Oсновниот суд Куманово нареди ново психијатриско супервештачење за случајот со Вангелица Илијевска

Oсновниот суд Куманово нареди ново психијатриско супервештачење за случајот со Вангелица Илијевска

Саити: Околку 11 милиони денари на сметката на Црвениот крст за настраданите во пожарот во Кочани, се однесуваме крајно одговорно

Саити: Околку 11 милиони денари на сметката на Црвениот крст за настраданите во пожарот во Кочани, се однесуваме крајно одговорно

Нов апарат за магнетна резонанца и лапароскопски столбови промовирани на УК за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ (ДПЛ)

Нов апарат за магнетна резонанца и лапароскопски столбови промовирани на УК за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ (ДПЛ)

ССКМ: Потпишувањето на договорот за соработка со Стопанската комора на Војводина е порака која бизнис секторот ја препознава

ССКМ: Потпишувањето на договорот за соработка со Стопанската комора на Војводина е порака која бизнис секторот ја препознава

Општина Аеродром продолжува со исплата на еднократна помош за првачиња и новороденчиња

Општина Аеродром продолжува со исплата на еднократна помош за првачиња и новороденчиња

Имињата на новите министри од ВРЕДИ ќе се знаат следната недела, не се размислува за нов коалициски партнер

Имињата на новите министри од ВРЕДИ ќе се знаат следната недела, не се размислува за нов коалициски партнер

Избор на уредникот

Мицкоски за судењето за „Пулс“: Исклучувам секакво политичко мешање од страна на Владата во процесот 

Мицкоски за судењето за „Пулс“: Исклучувам секакво политичко мешање од страна на Владата во процесот...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција