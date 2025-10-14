Мицкоски: Има интерес од страна на банките за финансирање на брзата пруга, следната есен се очекува да почне реализацијата на проектот

  • вторник, 14 октомври 2025
Скопје, 14 октомври 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека има интерес од страна на банките за финансирање на брзата пруга и дека следната есен се очекува да почне реализацијата на тој проект.

- Имавме информација преку Министерството за финансии во која имаме необрзувачки индикативна понуда која во моментот ја разгледуваме. Донесена е одлука за избор на необврзувачка индикативна понуда и во периодот кој ќе следи ќе се влезе во суштината на преговорите, договор итн., рече Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање по посетата на комплетно реновираното одделение на Клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар (ТОАРИЛУЦ).

Условите, посочи, кои првично ги добивме се исклучително поволни, услови кои никогаш не би можеле да ги добиеме доколку не беше гаранцијата од Обединетото Кралство.

- Во овој момент работите одат во насока во која треба да одат, како што ги планиравме. Министерството за транспорт прави физибилити студија и студија за оценка на животната средина. Тоа е процес кој трае 270 дена и треба да заврши во мај, јуни. Потоа ќе се влезе в избор на конкурентен дијалог за изведувач на проектот и очекуваме во октомври, ноември, следната есен да почне реализацијата на овој проект, додаде Мицкоски. рп/вј/

