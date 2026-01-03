Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

  • сабота, 03 јануари 2026
Карбинци, 3 јануари 2026 (МИА) – Со оглед на очекувањата – и повеќе од одлично, изјави премиерот Христијан Мицкоски прашан за темпото на изградбата на автопатиштата низ државава.

Одговарајќи на новинарски прашања денеска при посетата на општина Карбинци, тој кажа дека според последните информации, пуштен е во употреба дел од делницата Кичево – Охрид, кај Требениште, од три километри кој беше во прекин и каде што се правеше натпатник и мост. 

-Се работат проектите за стабилизирање на свлечиштата после тунелот кај Врбјани до Кичево, и кај Ботун. Таму  беа вицепремиерот и министер за транспорт и директорот на ЈП за државни патишта и снимија едно импресивно видео – првпат во Македонија се гради таков тип на објект и мислам дека ќе биде прекрасно за да се гледа, изјави Мицкоски.

Премиерот Христијан Мицкоски денеска упати сочувство до настраданите и брзо закрепнување на повредените од несреќата во пожарот во бар во ски-центарот Кран-Монтана, Швајцарија.

Очекува, како што рече, „ да се држиме до датумите што ги дадовме“ и е оптимист дека или за 2 Август или за Денот на независноста, кога ќе се одбележат јубилејни 35 години, делницата од кичевски Извор до Охрид целосно да биде пуштена во употреба.

-Од Букојчани до Кичево тендерот е завршен, се прави евалуација на понудите, ставен е на брза трака и очекувам и тука да имаме напредок. Сите оние проекти со т.н. „Бехтел и Енка“, односно коридорите 8 и 10Д, околу 90 проценти се расчистени траси, имотно-правни односи, тоа што е обврска на државата е завршено, изведувачот напредува. Околу половина милијарда евра веќе се исплатени за тие проекти. Така што, сигурен сум дека се движиме во добра насока и им честитам на сите кои се вклучени во тие проекти, додаде претседателот на Владата одговарајќи на новинарски прашања во Карбинци. хс/са/

Фото: МИА архива 

Грција ќе вложи 420 милиони за автопат кон Евзони и надградба на автопатите, официјално започнува 35-годишната концесија вредна неколку милијарди евра

Грција ќе вложи 420 милиони за автопат кон Евзони и надградба на автопатите, официјално започнува 35...

