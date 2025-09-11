  • четврток, 11 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

  • - Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е, така што на таа тема повеќе нема што да додадам, сепак тоа се теми во кои сум бил индиректен учесник и не би имал што да кажам, рече Мицкоски, на новинарско прашање при посетата на ГОБ „8 Септември“.
Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

Скопје, 11 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски за барањето за декласификацијата на прислушуваните материјали по наводите за негово незаконско прислушување како опозициски лидер денеска изјави дека Обвинителството има процедура. 

- Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е, така што на таа тема повеќе нема што да додадам, сепак тоа се теми  во кои сум бил индиректен учесник и не би имал што да кажам, рече Мицкоски, на новинарско прашање при  посетата на ГОБ „8 Септември“ каде во тек е реконструкција на седум операциски сали, блокот за патологија, биохемија и целосно опремување на болницата по најмодерни стандарди.

Прашан за поплаките од опозицијата дека вчера не им бил дозволен увид во документација во Агенцијата за национала безбедност рече дека „не би сакал да коментира такви класифицирани работи“. 

Комисијата за надзор на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање вчера на седница одлучи членовите на оваа Комисија кои имаат безбедносен сертификат да ја посетат АНБ и да ги разгледаат документите кои ќе им бидат доставени, а беше донесена одлука и денеска да ја посетат Агенцијата за разузнавање.

 Комисијата заседаваше по објавата на информацијата дека АНБ во периодот од 2019 до 2024 година го прислушувала премиерот Христијан Мицкоски,  тогашен опозициски лидер, како и новинари и бизнисмени. 

Од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција на 2 септември информираа дека по насоки на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, оформиле предмет во кој се преземаат дејствија на проверки на наводите за следење на премиерот Христијан Мицкоски.лв/вг/

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Убеден сум дека Фетаи ќе се извини, се труди да го научи македонскиот јазик

Мицкоски: Убеден сум дека Фетаи ќе се извини, се труди да го научи македонскиот јазик

Мицкоски очекува сите политички партии да го поддржат кандидатот за градоначалник за Кочани, Влатко Грозданов

Мицкоски очекува сите политички партии да го поддржат кандидатот за градоначалник за Кочани, Влатко Грозданов

Комплетно реконструирани седум оперативни сали и блокот за патологија и лабораторија во ГОБ „8 Септември“

Комплетно реконструирани седум оперативни сали и блокот за патологија и лабораторија во ГОБ „8 Септември“

Мицкоски: Имаме планови за трајно решение на проблемот со депониите

Мицкоски: Имаме планови за трајно решение на проблемот со депониите

Мицкоски: За Декларацијата за црвените линии од опозицијата ќе дадеме мислење откако ќе ја разгледаме

Мицкоски: За Декларацијата за црвените линии од опозицијата ќе дадеме мислење откако ќе ја разгледаме

Мицкоски: Имаме историски инвестиции во културата

Мицкоски: Имаме историски инвестиции во културата

Во фабрика во Кавадарци загинал работник од Кина, јавен обвинител бара да се испитаат евентуални тешки дела против општата сигурност

Во фабрика во Кавадарци загинал работник од Кина, јавен обвинител бара да се испитаат евентуални тешки дела против општата сигурност

Обвинение против три лица за дивите депонии во Вардариште, за причините за пожарот ОЈО Скопје постапува со цел откривање и на други сторители

Обвинение против три лица за дивите депонии во Вардариште, за причините за пожарот ОЈО Скопје постапува со цел откривање и на други сторители

Избор на уредникот

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нив...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција