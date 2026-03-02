  • понеделник, 02 март 2026
Логирај Се

Мицкоски во телефонски разговор со претседателот на ОАЕ: Нападите врз суверени држави и заканите кон цивилното население се нарушување на меѓународното право

  • Македонија како членка на НАТО и стратешки партнер на САД останува цврсто посветена на принципите на суверенитет и територијален интегритет. Во време на растечка неизвесност, неопходни се одговорност, координација со сојузниците и јасна определба за спречување понатамошна ескалација, порачал премиерот Христијан Мицкоски во телефонски разговор со претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мохамед бин Зајед ал-Нахјан.
Мицкоски во телефонски разговор со претседателот на ОАЕ: Нападите врз суверени држави и заканите кон цивилното население се нарушување на меѓународното право

Скопје, 2 март 2026 (МИА) - Македонија како членка на НАТО и стратешки партнер на САД останува цврсто посветена на принципите на суверенитет и територијален интегритет. Во време на растечка неизвесност, неопходни се одговорност, координација со сојузниците и јасна определба за спречување понатамошна ескалација - порачал премиерот Христијан Мицкоски во телефонски разговор со претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мохамед бин Зајед ал-Нахјан.

Во текот на разговорот, како што информира премиерот преку „Фејсбук“, тој изразил искрена солидарност со народот на ОАЕ и најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите од нападите.

- Нападите врз суверени држави и заканите кон цивилното население претставуваат грубо нарушување на меѓународното право и сериозна закана за регионалната и глобалната стабилност - истакнал Мицкоски.

Во разговорот, додава тој, ја нагласил и потребата од засилена грижа и координација за безбедноста на македонските граѓани што се наоѓаат во регионот.

- Информирав дека институциите на државата се целосно мобилизирани и внимателно ја следат состојбата со подготвеност за навремена помош, поддршка и евентуална асистенција доколку тоа биде потребно. Македонија, во контекст на своите стратешки интереси и сојузништва, ќе продолжи да дејствува принципиелно, внимателно и одговорно, во интерес на стабилноста и безбедноста - истакна Мицкоски. ац/вг/

Фото: МИА архива

Тагови

Христијан Мицкоски телефонски разговор претседател ОАЕ

Можно е и ова да ти се допаѓа

ПП Левица поднесе кривична пријава против поранешната антикорупционерка Цвета Ристовска

ПП Левица поднесе кривична пријава против поранешната антикорупционерка Цвета Ристовска

Општина Битола утврди локален енергетски план за 2026 година

Општина Битола утврди локален енергетски план за 2026 година

Директорот на РАИ, Алберт Хани: Безбедносниот и еколошкиот сектор се меѓу најранливите на корупција

Директорот на РАИ, Алберт Хани: Безбедносниот и еколошкиот сектор се меѓу најранливите на корупција

Институтот за класични студии на УКИМ бара латинскиот јазик да биде една година задолжителен за сите гимназијалци

Институтот за класични студии на УКИМ бара латинскиот јазик да биде една година задолжителен за сите гимназијалци

Генералниот секретар на НАТО, Руте, утре во официјална посета на земјава

Генералниот секретар на НАТО, Руте, утре во официјална посета на земјава

Водата во Скопје безбедна за пиење, сите анализирани примероци се исправни

Водата во Скопје безбедна за пиење, сите анализирани примероци се исправни

ВМРО-ДПМНЕ: СДС сервилна талка без цел, ниту за партијата, ниту за државата, во СДС постои само страв и нервоза од Груби доколку некој му прави друштво на обвинителна клупа

ВМРО-ДПМНЕ: СДС сервилна талка без цел, ниту за партијата, ниту за државата, во СДС постои само страв и нервоза од Груби доколку некој му прави друштво на обвинителна клупа

Собраниска делегација на Конференција за заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ во Никозија

Собраниска делегација на Конференција за заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ во Никозија

Избор на уредникот

Животните приказни на Братислав Димитров: Сега навистина личиш на Џемс Дин

Животните приказни на Братислав Димитров: Сега навистина личиш на Џемс Дин

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција