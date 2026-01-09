  • петок, 09 јануари 2026
Мицкоски во Маврово и Ростуше на средба со граѓаните и поддршка за Онер Јакупоски за градоначалник

  • Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва беше на средба во Маврово и Ростуше на која уште еднаш ја нагласи поддршката за кандидатот за градоначалник на оваа општина Онер Јакупоски, пред повторените избори во недела на 11 јануари.   
Маврово, 9 јануари 2026 (МИА) - Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва беше на средба во Маврово и Ростуше на која уште еднаш ја нагласи поддршката за кандидатот за градоначалник на оваа општина Онер Јакупоски, пред повторените избори во недела на 11 јануари.      

- Вечерва сме во Маврово и Ростуше со силна енергија, јасна визија и искрена поддршка за Онер Јакупоски - кандидат за градоначалник за Општина Маврово и Ростуше, објави Мицкоски на социјалните мрежи.

Со искрена поддршка, посочува Мицкоски, покажуваме дека кога сме сплотени и обединети, можеме многу повеќе.

- Заедно градиме надеж, доверба и развој за секое семејство, напиша премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ на Фејсбук.  

Во недела ќе се одржат повторените избори за градоначалник во општините Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа поради недоволниот цензус на локалните избори што се одржаа на 19 октомври минатата година. ев/вј/

ФОТО: Фејсбук Мицкоски

Мицкоски: Со измените на Кривичниот законик СДСM и ДУИ создадоа можност да се амнестираат самите, со што го контаминираа правосудството

Мицкоски: Со измените на Кривичниот законик СДСM и ДУИ создадоа можност да се амнестираат самите, со...

