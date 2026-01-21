Министерство за транспорт: Сите државни патишта се проодни и безбедни за сообраќај

  • среда, 21 јануари 2026
Скопје, 21 јануари 2026 (МИА) - Сите државни патишта се проодни и безбедни за сообраќај. Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење, информира Министерството за транспорт.

Како што посочуваат екипите на  ЈП Македонија пат се целосно екипирани, ставена е на располагање потребната механизација и работна сила и во континуитет на терен се врши расчистување на снегот.  Во соработка со ЈП за државни патишта и Министерство за транспорт се вршат координирани активности со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. 

-Покрај внимателно и совесно управување со возилата, се препорачува задолжително употреба на зимска опрема,  почитување на поставената сообраќајна сигнализација и прилагодена брзина согласно условите на патните правци.
Исто така се препорачува навремено информирање од страна на сите информативни центри за условите и сообраќајот на државните патишта, посочуваат од Министерството за транспорт.

Нагласуваат дека кооридинираните активности на надлежните институции продолжуваат и во текот на наредниот перидод, со цел, како што велат, да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот.вј/са/

Фото: Министерство за транспорт
 

