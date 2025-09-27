Министерката Божиновска и Кимберли Флечер, говорнички на Конференцијата „Јас сум жена“, ова е агендата
Скопје, 27 септември 2025, (МИА)
АГЕНДА на Конференцијата „Јас сум жена“ што ќе се одржи во Македоснка филхармонија на 28 септември 2025 година (недела)
09:30 – 11:00 Регистрација и изложби на:
* Рачни изработки на занаетчики
* Изложба на скулптури
* Ликовна изложба на портетите од панелистките
* Информативни штандови
11:00 - 11:45 Отворање на конференцијата
11:45 - 12:45 Македонки во рурални средини:
• Александра Најдовска Пчеларство
• Лилјана Стоилковска – Фарма за сточарство
• Живка Ѓурчиновска – земјоделство
12:45 - 13:00 Кафе Пауза
13:00 – 14:00 Македонки во нетипични професии
• Благица Тасевска - Возач на камион
• Ема Петрова - Конзерватор - реставратор
• Тамара Ѓондева - Офицер во АРМ
14:00 – 15:00 Македонки во енергетика:
• Сања Божиновска – министерка за енергетика
• Анастасија Илиеска - МЕПСО
• Александра Крколева Матеска - Универзитетска професорка
15:00 – 16:00 РУЧЕК ПАУЗА
16:00 – 17:00 Македонки во светот
• Анастасија Ристовска (Books at ease)
• Катерина Митровска (Agile Pro Solutions)
• Моника Костовска Томашевска (KMT Solutions)
17:00 – 18:00 Мајките за Македонија
• Ребека Јанковска Ристески – мајка на дете со попреченост
• Марија Вук – самохрана мајка на дете кое го победило ракот
• Марија Јанкуловска – мајка на 2 деца по пат на ин витро
• Ирена Чакареска – мајка на 5 деца (многудетна)
18:00 - 18:15 Кафе Пауза
18:15 – 19:00 Мајките за Америка
• Кимберли Флечер
19:00 - 19:30 Завршни зборови
19:30 - 22:00 коктел
Кимберли Флечер е авторка, колумнистка и претседателка и основач на организацијата Moms for America®. Опишана од медиумите како „мајка која безрезервно ја сака Америка“, таа е сопруга на пензиониран
офицер од Воздухопловните сили и мајка на осум деца. Авторка е на неколку книги, меѓу кои и „WOMEN: America’s Last Best Hope“, и има настапувано на национални медиуми како Fox News, The Blaze и
Breitbart. Со над 17 години искуство во граѓански активизам, учествувала во две претседателски кампањи и е препознаена од актуелниот претседател како клучна фигура за неговиот успех. Денес, таа го шири своето влијание глобално, поддржувајќи враќање кон нормален начин на живеење во различни земји, nејзина лична мисија е да ги инспирира мајките во светот да ја препознаат и применат својата вредност и влијание врз општеството.