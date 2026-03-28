МИА Најави МКД

29 март 2026

Охрид - Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски и генералениот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт, ќе го означат почетокот на реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид по што ќе одржат заедничка прес – конференција. (13:00, пристигнување на аеродромот во 12:15)

Скопје - Македонски Каритас, хуманитарна организација на Католичката црква во Македонија, организира хуманитарен Велигденски саем. (Католичка црква „Пресвето срце Исусово“/11:30)

Скопје - Младинскиот гудачки квартет „Карпош“ ќе одржи три концерти по повод роденденот на Јохан Себастијан Бах. (Плато пред Млечен ресторан/10:00, 11:30 и 13:00)

Скопје - Атлетскиот клуб Фортиус од Скопје го организира петтото издание на трката „Водно 10К". (Долен паркинг на Средно Водно/10:00)

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***