  • среда, 04 февруари 2026
Логирај Се

Мерцедес ја претстави освежената S класа

Мерцедес ја претстави освежената S класа

Мерцедес ја претстави освежената Ѕ класа за 2027 година, носејќи суптилен фејслифт и технолошки подобрувања на својата луксузна лимузина. Новиот модел го задржува препознатливиот изглед, но со мали промени што ја прават уште помодерна.

На прв поглед, новата Ѕ класа е веднаш препознатлива. Формата и пропорциите остануваат верни на традицијата, но деталите се поостри и помодерни. Предната маска е малку поголема и браниците се поостри и поизразени. Ако се погледне подобро, секој ред во предната маска е исполнет со трикраки ѕвезди. Назад, задните светла се инспирирани од новата Е класа, со ѕвездести светлосни елементи. Исто така и во фаровите се ставени по две трикраки ѕвезди како дневни светла. 

Фото: принтскрин од Youtube

Во внатрешноста, огромниот Хајперскрин од претходните модели е заменет со новиот систем, наречен Superscreen, како во Е класата, кој се состои од три екрани: 12,3-инчна дигитална инструмент табла, 14,3-инчен централен екран и 12,3-инчен екран за совозачот. Сè работи на најновата верзија на MBUX, со вештачка интелигенција и вграден Гугл Мапс.

Фото: принтскрин од Youtube

За патниците на задните седишта, вградени се два 13,1-инчни екрани наслонети на предните седишта, како и далечински управувачи. За првпат, апликации како Дизни+ и Јутуб се достапни директно преку системот.

Достапни ќе бидат следните модели:
Мерцедес S580 4Matic – 4.0 V8 мајлд-хибрид, 537 коњски сили (КС)
Мерцедес S450 4Matic – 3.0 реден шестцилиндричен мотор, мајлд-хибрид, 381 КС
Мерцедес S500 4Matic – 3.0 реден шестцилиндричен мотор, мајлд-хибрид, 449 КС
Мерцедес S350d 4Matic – 3.0 реден шестцилиндричен мотор, дизел, мајлд-хибрид, 313 КС
Мерцедес S450d 4Matic – 3.0 реден шестцилиндричен мотор, дизел, мајлд-хибрид, 367 КС
Мерцедес S 450e – 3.0 реден шестцилиндричен мотор плаг-ин хибрид, 435 КС
Мерцедес S 580e 4Matic – 3.0 реден шестцилиндричен мотор плаг-ин хибрид, 585 КС

Сите верзии користат деветстепен автоматски менувач и погон на сите тркала. Ерматик воздушната суспензија е стандардна, додека напредниот Е-Актив Боди Контрол останува опционален.

Цените започнуваат од 121.356 евра за стандардниот Мерцедес S350d 4Matic.

 

Фото: принтскрин од Youtube

Тагови

Мерцедес

Можно е и ова да ти се допаѓа

Роботот „Болт“ трча 10 метри во секунда

Роботот „Болт“ трча 10 метри во секунда

Мал диносаурус пронајден во Шпанија, научно „го пренапишува“ еволутивното дрво

Мал диносаурус пронајден во Шпанија, научно „го пренапишува“ еволутивното дрво

Германските гласовни актери го бојкотираат „Нетфликс“ поради користење нивни снимки за ВИ-учење

Германските гласовни актери го бојкотираат „Нетфликс“ поради користење нивни снимки за ВИ-учење

Истражување: Генерацијата З е помалку интелигентна од своите родители

Истражување: Генерацијата З е помалку интелигентна од своите родители

Пржени сардини (гирици)

Пржени сардини (гирици)

Шпанија со рекордни 96,8 милиони туристи во 2025 година

Шпанија со рекордни 96,8 милиони туристи во 2025 година

Приштина е најевтината престолнина во Европа, покажуваат податоците на „Нумбео“

Приштина е најевтината престолнина во Европа, покажуваат податоците на „Нумбео“

При снимањето на трилогијата „Хобит“ пцовисале 27 животни

При снимањето на трилогијата „Хобит“ пцовисале 27 животни

Избор на уредникот

Гоце Делчев, 23 јануари 1902: „Да не се плашиме од смртта. Каде и да нè посети, да ја дочекаме со презир - и да ја победиме!“,

Гоце Делчев, 23 јануари 1902: „Да не се плашиме од смртта. Каде и да нè посети, да ја дочекаме со пр...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција