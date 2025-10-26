Махмуд Абас издаде декрет за негов наследник

Рамала, 26 октомври 2025 (МИА) - Палестинскиот претседател Махмуд Абас издаде декрет со кој се одобрува план за негово наследување во случај на „испразнување на местото“, објави денеска новинската агенција ВАФА.

Со тоа се отвора патот неговиот заменик, Хусеин ал-Шеик, привремено да ја преземе власта, пренесува ДПА.

Според декретот, ал-Шеик, 64, ќе ја води Палестинската самоуправа до 90 дена доколку Абас не е во можност да ги извршува своите должности.

Претседателските избори ќе се одржат во тој период. Декретот ќе се применува и во случај на оставка, иако таков потег во моментов не се очекува од Абас.

Ал-Шеик, близок доверлив човек на Абас, беше назначен за потпретседател претходно оваа година откако функцијата беше воведена во април.

Осумдесет и деветгодишниот Абас го наследи основачот на Палестинската ослободителна организација (ПЛО), Јасер Арафат, како претседател во 2005 година, откако победи на изборите таа година - што беа последните претседателски избори одржани на палестинските територии.

Тој и неговото движење Фатах се поумерени од исламистичката група Хамас, која со сила ја презеде контролата врз Појасот Газа во 2007 година, соборувајќи го Фатах.

Палестинската власт, предводена од Абас, има ограничена самоуправа во делови од Западниот Брег окупиран од Израел, но нема овластување врз израелските воени одлуки или проширувањето на еврејските населби таму, кои продолжуваат и под сегашната влада на Израел.са/

Фото: МИА