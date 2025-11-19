  • петок, 21 ноември 2025
Логирај Се

Леброн прв кошаркар кој играл 23 сезони во НБА

  • Кошаркарот на Лос Анџелес лејкерс, Леброн Џејмс, го одигра својот прв натпревар во НБА сезоната 2025/26. Тој излезе на теренот утрово на мечот со Јута.
Леброн прв кошаркар кој играл 23 сезони во НБА

Лос Анџелес, 19 ноември 2025 (МИА) – Кошаркарот на Лос Анџелес лејкерс, Леброн Џејмс, го одигра својот прв натпревар во НБА сезоната 2025/26. Тој излезе на теренот утрово на мечот со Јута.

Со ова, вкупниот број на настапи во НБА сезоните на 40-годишниот Американец се искачи на 23. Тој е единствениот играч во историјата кој го сторил тоа.

Леброн го пропушти почетокот на тековната сезона поради повреда. Без него, тимот победи во 10 од 14 натпревари.

Џејмс е четирикратен шампион на НБА, четирикратен МВП и четирикратен МВП на финалните серии. зс/

Фото: ЕПА

Можно е и ова да ти се допаѓа

МЗТ Скопје Аеродром ја совлада Јахорина за трета победа во АБА 2

МЗТ Скопје Аеродром ја совлада Јахорина за трета победа во АБА 2

Алисон се врати во тренажен процес

Алисон се врати во тренажен процес

ЛШ: Еурофарм Пелистер убедливо поразен на гостувањето во Сегед

ЛШ: Еурофарм Пелистер убедливо поразен на гостувањето во Сегед

Барди: Претрпевме тежок пораз од Велс, но ние никогаш не се предаваме

Барди: Претрпевме тежок пораз од Велс, но ние никогаш не се предаваме

Шпанските тенисери полуфиналисти во Дејвис купот

Шпанските тенисери полуфиналисти во Дејвис купот

Покетино: Јас сум селектор, не сум домар

Покетино: Јас сум селектор, не сум домар

Погба викендов ќе дебитира за Монако

Погба викендов ќе дебитира за Монако

Адвокат: Пласманот со Курасао на СП2026 е моето најлудо достигнување

Адвокат: Пласманот со Курасао на СП2026 е моето најлудо достигнување

Избор на уредникот

Кацарска предложила, Уставен прифатил, на своја иницијатива ќе го оценува линеарното зголемување на пензиите

Кацарска предложила, Уставен прифатил, на своја иницијатива ќе го оценува линеарното зголемување на...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција