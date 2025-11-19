Леброн прв кошаркар кој играл 23 сезони во НБА

Лос Анџелес, 19 ноември 2025 (МИА) – Кошаркарот на Лос Анџелес лејкерс, Леброн Џејмс, го одигра својот прв натпревар во НБА сезоната 2025/26. Тој излезе на теренот утрово на мечот со Јута.

Со ова, вкупниот број на настапи во НБА сезоните на 40-годишниот Американец се искачи на 23. Тој е единствениот играч во историјата кој го сторил тоа.

Леброн го пропушти почетокот на тековната сезона поради повреда. Без него, тимот победи во 10 од 14 натпревари.

Џејмс е четирикратен шампион на НБА, четирикратен МВП и четирикратен МВП на финалните серии. зс/

Фото: ЕПА