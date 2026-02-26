Колачиња од афион и портокал

Вкусни крцкави колачиња со семки од афион.

Состојки:

(мерка чаша од 2,5 дцл)

2/3 шолја шеќер во прав

1/2 шолја путер (собна температура)

1 јајце (собна температура)

рендана кора од 1 портокал

1,5 шолја меко брашно

1/2 лажичка прашок за пециво

многу малку сол

1 лажица немелени семки од афион

Подготовка:

Добро матете го путерот и шеќерот, околу 3 минути, додека не стане светло. Додадете го јајцето и кората од портокал и продолжете да мешате додека масата се распореди рамномерно. Во посебен сад измешајте брашно, прашок за пециво и сол. Постепено додавајте ја оваа смеса во подготвениот путер и сè добро измешајте. На крајот, додадете семки од афион и повторно измешајте. Покријте го плехот со хартија за печење. Ставете една лажица тесто на хартијата. Внимавајте на растојанието, бидејќи колачињата ќе се шират додека се печат. Печете околу 10 минути (додека рабовите на колачињата не поруменат) на 180 степени, во веќе загреана рерна. Оставете ги да се изладат на плехот, а потоа извадете ги.

Фото: Фрипик